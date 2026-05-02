الصين تلغي الرسوم بالكامل وتفتح سوقها أمام صادرات أفريقيا

53 دولة أفريقية ضمن نطاق الإعفاء الجمركي الصيني الموسع (رويترز)
Published On 2/5/2026

دخلت سياسة الرسوم الجمركية الصفرية الموسعة حيز التنفيذ في الصين مطلع مايو/أيار، مع وصول أولى الشحنات الأفريقية المعفاة، في خطوة تعزز انفتاح بكين التجاري مع القارة، وفق ما أوردته وكالة شينخوا.

وذكرت الوكالة أن شحنة من التفاح الجنوب أفريقي بوزن 24 طناً دخلت الصين عبر شنتشن كأول واردات تستفيد من الإعفاء الكامل من الرسوم، بعدما تراجع المعدل الجمركي من 10% إلى صفر، ما عزز تنافسيتها في السوق.

وفي السياق ذاته، وصلت إلى شنغهاي شحنة برتقال مصري طازج بوزن 516 طناً، ضمن أول دفعات السلع المشمولة بالسياسة، مع إعفاءات جمركية بلغت نحو 320 ألف يوان (حوالي 46.9 ألف دولار)، بحسب شينخوا.

وتشمل السياسة الجديدة جميع الدول الأفريقية الـ53 التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الصين، بعد أن كانت مقتصرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 على 33 دولة من الأقل نمواً.

التجارة الصينية الأفريقية عند مستوى قياسي بلغ 348 مليار دولار (رويترز)

وبموجب الترتيب الجديد، تُمنح الدول الأفريقية غير المصنفة ضمن الأقل نمواً إعفاءات تفضيلية لمدة عامين، بالتوازي مع تحرك صيني لتثبيت هذه الامتيازات ضمن اتفاقيات طويلة الأجل، وفق ما نقلته الوكالة عن مسؤولين.

وتأتي الخطوة في ظل توسع العلاقات التجارية، حيث سجل حجم التجارة بين الصين وأفريقيا مستوى قياسياً بلغ 348 مليار دولار في 2025، منها 123 مليار دولار واردات صينية بزيادة 5.4% على أساس سنوي.

وأشارت وزارة التجارة الصينية، بحسب شينخوا، إلى أن الإعفاءات الجمركية ستدعم تدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا إلى أفريقيا، وتعزز معالجة المنتجات محلياً، بما يحقق توازناً أكبر في العلاقات التجارية.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين وخبراء أن السياسة قد تدفع شركات متعددة الجنسيات إلى إنشاء قواعد إنتاج في أفريقيا للاستفادة من انخفاض تكاليف التصدير إلى الصين، ما يعزز التصنيع المحلي في القارة.

كما اعتُبرت الخطوة "ممتازة التوقيت" في ظل ضغوط اقتصادية عالمية، مع توقعات بأن تسهم في تسهيل دخول المنتجات الأفريقية وتلبية الطلب المتزايد في السوق الصينية.

المصدر: سي إن إن
