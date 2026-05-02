الصين تصدر أمرا قضائيا يعطل عقوبات أمريكية على مصافٍ داخل البلاد

تتحرك بكين لاحتواء تداعيات العقوبات الأمريكية على قطاع التكرير، بإصدار أمر يمنع تطبيقها داخل الصين، بحسب ما أوردته رويترز نقلاً عن وكالة شينخوا.

وذكرت الوكالة أن وزارة التجارة الصينية أصدرت أمراً قضائياً يقضي بعدم الاعتراف بالعقوبات الأمريكية المفروضة على خمس شركات تكرير صينية متهمة بشراء النفط الإيراني، ومنع تنفيذها أو الامتثال لها داخل البلاد.

وبحسب شينخوا، تشمل الشركات المستهدفة مصفاة "هنغلي للبتروكيماويات" في داليان، إلى جانب أربع مصافٍ خاصة هي "شاندونغ جينتشنغ للبتروكيماويات"، و"مجموعة خبي شينهاي للكيماويات"، و"شوقوانغ لو تشينغ للبتروكيماويات"، و"شاندونغ شينغشينغ للكيماويات".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في أبريل/نيسان عقوبات على "هنغلي"، متهمة إياها بشراء نفط إيراني بقيمة مليارات الدولارات، في إطار مساعي واشنطن لتقييد عائدات طهران النفطية، فيما طالت عقوبات سابقة المصافي الأربع الأخرى خلال العام الماضي.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية، وفق ما نقلته شينخوا، أن هذه العقوبات تنتهك "القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية"، مشيرة إلى أن الأمر القضائي يمنع أي كيان صيني من الامتثال لها.

وتسببت هذه القيود في ضغوط على شركات التكرير، بما في ذلك صعوبات في الحصول على الخام واضطرار بعضها إلى تسويق منتجاته تحت مسميات مختلفة، في وقت تمثل فيه المصافي الخاصة نحو ربع طاقة التكرير في الصين وتعمل بهوامش ربح محدودة، وسط ضعف الطلب المحلي.