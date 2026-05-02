الخطوط القطرية تستأنف رحلات العراق وتوسع شبكتها الإقليمية تدريجيا

تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى العراق، ضمن خطة لإعادة تشغيل شبكتها في الشرق الأوسط تدريجياً، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وأفادت الشركة بأنها ستعيد تشغيل الرحلات المنتظمة لنقل الركاب إلى بغداد والبصرة وأربيل اعتباراً من 10 مايو/أيار 2026، في خطوة تعيد ربط هذه الوجهات بشبكتها الإقليمية والدولية.

وفي موازاة ذلك، أوضحت الخطوط الجوية القطرية في بيانها أنها ستستأنف خدمات الشحن الجوي إلى بغداد اعتباراً من 7 مايو/أيار، مع تشغيل رحلات شحن باتجاه واحد من الدوحة إلى العاصمة العراقية، بما يدعم تدفقات البضائع إلى السوق العراقية.

ويأتي هذا التوسع بعد إعلان الشركة إعادة تشغيل رحلات يومية إلى عدد من الوجهات الإقليمية، تشمل دبي والشارقة والبحرين ودمشق وكوزيكود، في إطار تعزيز الربط الجوي وتوسيع خيارات السفر، وفق ما ورد في البيان.

وأكدت الخطوط الجوية القطرية أنها تمضي في تنفيذ خطة تدريجية لاستعادة شبكتها العالمية، مع توقعات بتوسيع جدول الرحلات اعتباراً من 16 يونيو/حزيران 2026 ليشمل أكثر من 150 وجهة عبر ست قارات.

ودعت الشركة المسافرين إلى متابعة التحديثات عبر موقعها الرسمي أو تطبيقها الإلكتروني، والتأكد من صحة بيانات التواصل الخاصة بهم، مشيرة إلى أن جداول الرحلات قد تخضع للتعديل أو الإلغاء تبعاً لاعتبارات تشغيلية أو تنظيمية أو أمنية.