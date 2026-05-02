قالت الحكومة في أستراليا اليوم السبت ⁠⁠إنها ⁠⁠تشعر بالقلق إزاء تفشي أزمة الفئران في غرب البلاد، وإنها ستواصل التعاون ⁠⁠مع قطاع الزراعة للحد من تأثيرها على إمدادات الغذاء.

وقال وزير الطاقة كريس بوين ⁠⁠في تصريحات بثها التلفزيون من سيدني "من الواضح أنه يساورنا القلق إزاء تفشي الفئران، بما في ذلك في غرب أستراليا".

وذكرت وسائل إعلام محلية ‌‌أن الفئران، التي تمثل مشكلة مستمرة في مناطق زراعة الحبوب بأستراليا، تغزو المزارع في منطقة حزام القمح بولاية أستراليا الغربية.

ودفع هذا الوضع منتجي الحبوب في أبريل/نيسان إلى التحذير من ⁠⁠خسائر في المحاصيل والمطالبة ⁠⁠بإتاحة استخدام مبيدات أقوى للفئران.

وقال بوين إن الحكومة تواصل العمل بجد مع قطاع الزراعة للحد من تأثير هذا التفشي ⁠⁠على إمدادات الغذاء المحلية والدولية.

وأضاف "تفشي الفئران وضع صعب ⁠⁠للغاية بالنسبة للمزارعين وقطاع (الزراعة) ⁠⁠والحكومات".

وعانت أستراليا -رابع أكبر مصدر للقمح في ‌‌العالم- من أسوأ موجة تفشّ للفئران عام 1993، عندما ألحقت القوارض أضرارا بآلاف ‌‌الفدادين ‌‌من المحاصيل، وهاجمت الماشية في مزارع الخنازير والدواجن، وفق وكالة العلوم الوطنية الأسترالية.