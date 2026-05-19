بسبب أزمة هرمز.. وقود صيني لتشغيل طائرات أسترالية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستستورد 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600 ألف برميل، في خطوة قال إنها ستؤدي إلى مضاعفة المخزون الوطني من الوقود.

وتأتي الخطوة في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، اللذين تسببا في ارتفاع أسعار الوقود، مما وضع العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ أمام أزمة طاقة متفاقمة.

ويعتمد قطاعا السياحة والشحن في أستراليا بشكل كبير على النقل الجوي، وهو ما جعل الاقتصاد الأسترالي أكثر تأثرا بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل.

ومن المتوقع وصول شحنات وقود الطائرات خلال يونيو/حزيران المقبل، بعدما جرى الاتفاق عليها عقب محادثات الشهر الماضي بين ألبانيزي ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وتناولت أمن الطاقة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وتشير بيانات التجارة بين البلدين إلى أن الصين زودت أستراليا بنحو ثلث احتياجاتها من وقود الطائرات خلال العام الماضي، في حين تعد بكين من أكبر مستوردي خام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المسال الأسترالي.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير التجارة الأسترالي دون فاريل نظيره الصيني وانغ وينتاو هذا الأسبوع في مدينة سوتشو، التي تستضيف اجتماعات وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وبلغ حجم التبادل التجاري بين أستراليا والصين نحو 326 مليار دولار أسترالي (نحو 233 مليار دولار أمريكي) خلال العام الماضي.