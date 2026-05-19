النفط والذهب يتراجعان والدولار يرتفع وسط ترقب نهاية الحرب

تراجعت أسعار النفط والذهب، اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع الدولار، مع ترقب المستثمرين تطورات الحرب في الشرق الأوسط بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق هجوم كان مقررا على إيران لإفساح المجال أمام مفاوضات لإنهاء الحرب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.5%، إلى 110.45 دولارات للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو/حزيران 0.95% إلى 103.39 دولارات للبرميل.

وقال ترمب إن هناك "فرصة جيدة جدا" للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه وقف عمل عسكري لإتاحة المجال للمفاوضات.

تخفيف الضغوط

وقال تيم ووترر المحلل في مؤسسة "كيه سي إم تريد" إن "إشارة ترمب خففت بعض الضغط الفوري، لكن المخاطر الأساسية لا تزال قائمة… تراقب السوق الآن لترى ما إذا كانت تصريحات ترمب تمثل تحولا حقيقيا نحو التهدئة أم مجرد وقف تكتيكي".

وأضاف "كذلك فإن كيفية رد إيران على المستجدات، وما يحدث فعلا في المياه بالنسبة لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، يمثلان عاملين حاسمين في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه أسعار النفط من الآن فصاعدا".

وكان الصراع قد أدى إلى إغلاق شبه كامل للمضيق الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن انقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن واشنطن وافقت على رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية خلال المفاوضات، لكن مسؤولا أمريكيا نفى ذلك.

كما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده ستمدد الإعفاء من العقوبات الذي يسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحرا لمدة 30 يوما إضافية لمساعدة الدول "المعرضة لخطر نقص الطاقة".

تراجع الذهب

وفي سوق الذهب، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 1.52% في المعاملات الفورية، بعدما سجل الجمعة أكبر خسارة يومية منذ مارس/آذار الماضي، مع هدوء نسبي في الأسواق وتراجع المخاوف التضخمية بعد انخفاض أسعار النفط.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف ، إن "الأسواق تترقب الآن مؤشرات معنوية عامة، مثل محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر أبريل/نيسان".

وأضاف أن التحركات الحالية تعكس "تأرجحا في هذا النوع من التداولات التي تغذيها المخاوف من التضخم، ونوعا من استيعاب تداعيات يوم الجمعة".

المعادن النفيسة الأخرى:

انخفضت الفضة 4.62% إلى 74.12 دولارا للأوقية.

تراجع البلاتين 2.49% إلى 1936.43 دولارا.

هبط البلاديوم 4.20% إلى 1364.57 دولارا.

ارتفاع الدولار

وفي أسواق العملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.23% إلى 99.33 نقطة، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في إتش إس بي سي ، إن "هناك أسباباً وراء عدم عودة الدولار إلى مستويات مارس/آذار".

وأظهرت بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لـ سي إم إي أن المستثمرين يتوقعون بنسبة 98.8% إبقاء مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو/حزيران، مع ارتفاع احتمالات رفعها في ديسمبر/كانون الأول إلى نحو 48.5%.

كما ارتفع الدولار مقابل الين إلى 159.10 ينا بعد بيانات أظهرت نمو اقتصاد اليابان بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول، مما عزز التوقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة قريبا.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن طوكيو مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد التقلبات المفرطة في سوق الصرف "في أي وقت" إذا لزم الأمر.