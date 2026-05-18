معدل التضخم في قطر تراجع في أبريل بـ0.74%

أفادت بيانات المجلس الوطني للتخطيط في قطر اليوم الاثنين أن معدل التضخم في البلاد انخفض في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 0.74% مقارنة بالشهر الذي قبله.

غير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر (معدل التضخم) ارتفع الشهر الماضي بنسبة 2.62% على أساس سنوي، أي مقارنة بأبريل/نيسان 2025.

ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم في قطر 12 مجموعة رئيسة من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على أساس سنة 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017-2018).

وعزت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، الانخفاض الشهري للتضخم في قطر إلى تراجع خمس مجموعات هي: الترفيه والثقافة بـ6.19%، والنقل 0.88%، والملابس والأحذية 0.61%، إضافة إلى السلع والخدمات الأخرى 0.18% ومجموعة الصحة بـ 0.10%.

وحسب المصدر نفسه، فإن مجموعة أخرى من السلع والخدمات سجلت ارتفاعا في قطر خلال أبريل/نيسان 2026، ويتعلق الأمر بـ:

الغذاء والمشروبات: 1.48%

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى: 0.13%.

الأثاث والأجهزة المنزلية: 0.12%

المطاعم والفنادق: 0.07%

بينما لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والاتصالات، والتعليم ضمن مؤشر أسعار المستهلكين.

التغير السنوي

أظهرت البيانات الرسمية في قطر ارتفاعا في ثماني مجموعات وكانت أكبر الارتفاعات هي:

السلع والخدمات الأخرى: 13.82%

الغذاء والمشروبات: 10.41%

الملابس والأحذية: 4.71%

في المقابل، أظهرت أرقام التضخم السنوي لشهر أبريل/نيسان الماضي انخفاضا في ثلاث مجموعات هي: