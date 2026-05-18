جهاز الاستثمار العماني: إجمالي الأصول 59.8 مليار دولار

قال جهاز الاستثمار العُماني، صندوق الثروة السيادية للسلطنة، إن إجمالي أصوله يبلغ نحو 23 مليار ريال عُماني (59.8 مليار دولار).

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين نقلا عن الجهاز أنه سجل أرباحا تقترب من 3 مليارات ريال عُماني (7.8 مليارات دولار) خلال عام 2025، مع عائد على الاستثمار بلغ 14.6%.

وذكر الصندوق أن أصوله موزعة بواقع:

56% لمحفظة التنمية الوطنية

38% لمحفظة الأجيال.

6% لصندوق عُمان المستقبل.

وأضاف الجهاز أن:

استثماراته تتوزع على أكثر من 52 دولة حول العالم.

الاستثمارات المحلية تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات لتصل إلى 61%.

وبحسب الجهاز تغطي استثماراته قطاعات الغذاء، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الخدمات العامة، والمالية والاستثمار، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والطيران.

وقال الجهاز أيضا إنه رفد الميزانية العامة للدولة في العام الماضي بمبلغ 800 مليون ريال (نحو ملياري دولار)، خُصص نصفها لصندوق عُمان المستقبل، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت نحو ملياري ريال عُماني (5.2 مليارات دولار).

وتابع أن الجهاز نجح حتى نهاية العام الماضي في تنفيذ 24 عملية تخارج، محققا عوائد إجمالية تجاوزت 2.8 مليار ريال (نحو 7.28 مليارات دولار) تمت إعادة ضخها في استثمارات جديدة.

وتستهدف خطة التخارج تمكين القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم له من أجل زيادة إسهاماته في الاقتصاد المحلي، والحصول على شركاء إستراتيجيين أو ماليين محليين ودوليين، ودعم استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما تهدف الخطة – حسب الجهاز- إلى تعميق بورصة مسقط من خلال الطروحات العامة للسوق الأولية والثانوية، وإعادة توجيه إيرادات التخارج نحو الاستثمارات الرأسمالية في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي.