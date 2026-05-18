النفط فوق 111 دولارا والذهب يتأرجح

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الاثنين مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم وتوقعات بأن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه إيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.9% إلى 111.4 دولارا للبرميل وقت كتابة التقرير بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من مايو/أيار الحالي في وقت سابق من الجلسة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بـ2.5% إلى 107.9 دولارات للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ الرابع من مايو/أيار الحالي.

وارتفع كلا الخامين بأكثر من 7% الأسبوع الماضي مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام يوقف تعرض السفن للهجمات والاستيلاء في مضيق هرمز.

وانتهت محادثات الأسبوع الماضي بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ دون أي مؤشر من أكبر مستورد للنفط في العالم على عزمه الإسهام في تسوية النزاع.

وزادت المخاوف من تصاعد حدة الصراع بسبب هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الإمارات والسعودية وتصريحات حادة من الولايات المتحدة وإيران.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي جي "هذه الضربات بالطائرات المسيرة بمثابة إنذار مباشر من أن تجدد الضربات الأمريكية أو الإسرائيلية على إيران قد يؤدي إلى المزيد من الهجمات على الطاقة والبنية التحتية الحيوية في الخليج من إيران أو وكلائها بالمنطقة".

وذكر موقع أكسيوس أن من المتوقع أن يجتمع ترمب مع كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي يوم الثلاثاء لبحث خيارات العمل العسكري تجاه إيران.

وفي سوق المعادن ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4543.4 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير.

بالمقابل نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.4% إلى 4544.5 دولارا.