الخطوط القطرية توسع رحلاتها في أفريقيا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين عن توسيع رحلاتها في القارة الأفريقية من خلال استئناف رحلاتها لعدد من الوجهات اعتبارا من 16 يونيو/حزيران المقبل.

وأوضحت الشركة القطرية في بيان صحفي لها أنها ستستأنف 4 رحلات أسبوعية إلى سيشل، ورحلتين أسبوعيتين إلى كيغالي عاصمة رواندا ابتداءا من 16 من الشهر المقبل، بالإضافة إلى رحلة يومية إلى مدينة مراكش المغربية انطلاقا من 1 يوليو/تموز المقبل.

كما ستزيد القطرية من رحلاتها لعدة مدن في القارة الأفريقية، ومنها:

الإسكندرية: زيادة عدد الرحلات الأسبوعية من 3 إلى 7 رحلات

القاهرة: زيادة عدد الرحلات الأسبوعية من 28 إلى 35 رحلة

كيب تاون (جنوب أفريقيا): زيادة عدد الرحلات الأسبوعية من 7 إلى 10 رحلات

دار السلام (تنزانيا): زيادة عدد الرحلات الأسبوعية من 3 إلى 7 رحلات

لوساكا – هراري (زامبيا): زيادة عدد الرحلات الأسبوعية من 5 إلى 7 رحلات

مابوتو (موزمبيق) – ديربان (جنوب أفريقيا): زيادة عدد الرحلات الأسبوعية من 4 إلى 7 رحلات.

وقالت الشركة القطرية إنها تعتزم إطلاق ثلاث رحلات أسبوعيا إلى مدينة بورتسودان شمال شرق السودان ابتداءا من يوليو/تموز المقبل.

ربط جوي للمنطقة بالعالم

وكانت الخطوط القطرية قد أعلنت في الفترة الماضية عن استئناف رحلاتها لعدة وجهات في الشرق الأوسط، من بينها أبو ظبي ودبي والبحرين ودمشق وبغداد والبصرة وأربيل.

كما وسعت القطرية شبكة رحلاتها في الأمريكيتين بتسيير رحلات جديدة إلى كراكاس عاصمة فنزويلا، وبوغوتا عاصمة كولومبيا، وذلك اعتباراً من 22 يوليو/تموز المقبل.

ويؤكد توسع القطرية في رحلاتها إلى كراكاس وبوغوتا التزام الشركة بتعزيز الربط الجوي العالمي للمنطقة، وهو ما أعلنت عنه العام الماضي.

وأكدت الشركة أنها تمضي في تنفيذ خطة تدريجية لاستعادة شبكتها العالمية، مع توقعات بتوسيع جدول الرحلات اعتبارا من 16 يونيو/حزيران المقبل ليشمل عشرات المدن عبر 6 قارات.