وزير الطاقة الأمريكي يزور مشروع "غولدن باس" التابع لقطر للطاقة

زار وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مشروع "غولدن باس" للغاز الطبيعي المسال التابع لقطر للطاقة في ولاية تكساس الأمريكية، في خطوة تعكس تنامي الشراكة القطرية الأمريكية في قطاع الطاقة وتعزيز التعاون في مجال أمن الإمدادات العالمية.

وقالت قطر للطاقة في بيان إن الوزير الأمريكي أجرى جولة في مرافق المشروع بمدينة سابين باس، حيث اطلع على تطورات المشروع ودوره في دعم النمو الاقتصادي وأمن الطاقة العالمي.

ونقل بيان لشركة قطر للطاقة عن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة سعد شريده الكعبي، قوله إن مشروع "غولدن باس" يمثل أكبر استثمارات قطر للطاقة في الولايات المتحدة، ويجسد متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة.

وأضاف الكعبي أن المشروع، بالشراكة مع شركة "إكسون موبيل" وبدعم من الحكومة الأمريكية، يسهم في تعزيز مكانة قطر للطاقة عالميا، ويدعم أهداف السياسة الاقتصادية والطاقة الأمريكية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع "غولدن باس" نحو 18 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال عند تشغيل خطوطه الثلاثة بالكامل.

وكان المشروع قد بدأ تشغيل أول خطوطه الإنتاجية، حيث جرى تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أبريل/نيسان الماضي على متن ناقلة "القاعية" التابعة لأسطول قطر للطاقة.

ويعد "غولدن باس" مشروعا مشتركا بين قطر للطاقة التي تمتلك 70% من المشروع، وشركة "إكسون موبيل" التي تمتلك 30%، فيما تم اتخاذ القرار النهائي للاستثمار فيه عام 2019.