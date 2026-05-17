واشنطن: الصين تتعهد بشراء منتجات زراعية أمريكية بـ17 مليار دولار

أعلن بيان صادر عن البيت الأبيض أن الصين تعهدت بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار سنويا حتى عام 2028، وذلك في إطار تفاهمات جرى التوصل إليها خلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الأسبوع الماضي.

وأوضح البيت الأبيض أن الالتزامات الصينية الجديدة لا تشمل تعهدات شراء فول الصويا التي أُعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2025، مما يعني أن المشتريات الإضافية ستتجاوز هذا الرقم.

وتأتي الخطوة في وقت شهدت فيه صادرات المنتجات الزراعية الأمريكية إلى الصين تراجعا حادا خلال العام الماضي، بعدما أدت الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين إلى انخفاض التجارة الزراعية بنسبة 65.7% على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليارات دولار في عام 2025، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

كما قلصت الصين اعتمادها على المنتجات الزراعية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، إذ تراجعت حصة فول الصويا الأمريكي من واردات الصين إلى نحو 20% في عام 2024، مقارنة بـ41% في عام 2016.

وأشار البيان الأمريكي إلى أن الصين ستعمل مع الجهات التنظيمية الأمريكية على رفع القيود المفروضة على منشآت لحوم الأبقار الأمريكية، واستئناف واردات الدواجن القادمة من الولايات التي تعتبر خالية من إنفلونزا الطيور.

كما أعلن الجانبان تأسيس "مجلس التجارة الأمريكي الصيني" و"مجلس الاستثمار الأمريكي الصيني"؛ بهدف معالجة قضايا الوصول إلى الأسواق وتوسيع التجارة ضمن إطار يقوم على خفض متبادل للرسوم الجمركية.

ورغم أن البيان الأمريكي لم يتضمن تفاصيل بشأن الرسوم الجمركية، كانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت في وقت سابق أن البلدين اتفقا على اتخاذ إجراءات متبادلة تشمل خفض بعض الرسوم على منتجات محددة، مع استمرار المفاوضات الفنية بشأن التفاصيل.

وخلال القمة، أكد ترمب وشي جين بينغ أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، واتفقا على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، إضافة إلى مواصلة العمل على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وتعد زيارة ترمب إلى بكين الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ نحو عقد، وسط مساع من أكبر اقتصادين في العالم لاحتواء التوترات التجارية وإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية.