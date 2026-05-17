مصر تدشن مشروع الدلتا الجديدة بقيمة 15 مليار دولار

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مشروع الدلتا الجديدة بقيمة 800 مليار جنيه (نحو 16.5 مليار دولار)، ويهدف المشروع الزراعي إلى تحويل مساحة شاسعة من الصحراء غربي نهر النيل إلى أراضٍ زراعية على امتداد 2.2 مليون فدان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي افتتح مشروع الدلتا الجديدة في محور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقًا)، وأضاف أن المشروع "يشهد تضافرا لجهود كافة جهات الدولة، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، إذ تعمل به 150 شركة في الإنتاج الزراعي فقط، بخلاف مئات الشركات في الأنشطة الأخرى".

وبخصوص الأعمال المنفذة ضمن مشروع الدلتا الجديدة، قال الرئيس المصري إن تكلفة المشروع وصلت إلى ما يقارب 800 مليار جنيه، بتكلفة ما بين 350 ألف جنيه (6 آلاف و571 دولار) إلى 400 ألف جنيه (7 آلاف و509 دولار) لكل فدان (ألف متر)، علاوة على إنشاء طرق جديدة بأطوال تصل إلى 12 ألف كيلومتر.

تحدي المياه

وبشأن تحدي إيجاد موارد مياه كافية للمشروع الزراعي، قال الرئيس السيسي إنه سيتم تجميع مياه الصرف الزراعي من أراضي محافظات الدلتا بعد معالجتها معالجة ثلاثية، ثم إنشاء وتبطين مسارين هما المسار الشمالي والمسار الشرقي، وكل منهما بطول 150 كيلومترا.

وأضاف الرئيس المصري أن "نقل المياه المجمعة كان عكس الميل الجغرافي الطبيعي للأراضي، وهو ما تطلب إنشاء 19 محطة رفع رئيسية لتوفير المياه لزراعة 2.2 مليون فدان"، مشيرًا إلى إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة إجمالية حوالي 200 ميغاوات.

وتفيد رؤية السلطات المصرية لهذا المشروع بأنه سيتم تحقيق تكامل بين الأراضي الزراعية القديمة للبلاد (دلتا النيل) وبين الأراضي الجديدة (الدلتا الجديدة)، بحيث يتم إنتاج المحاصيل التقليدية مثل القمح والذرة من الأراضي الطينية في الوادي والدلتا لارتفاع إنتاجيتها، ثم التركيز في الأراضي الجديدة على المحاصيل التي تحظى بجودة في الأراضي الصحراوية، على غرار محصول البنجر (الشمندر السكري).

وخلال كلمة له بمناسبة تدشين المشروع، قال الرئيس المصري إن مشروع الدلتا الجديدة سيوفر نحو مليوني فرصة عمل دائمة وليست مؤقتة، ونبه الرئيس السيسي إلى أن من يقوم بالزراعة في المشروع الجديد هو شركات خاصة، ولكن يتم الاتفاق معها على المحاصيل المستهدفة وفقًا للدورة الزراعية المتبعة.