خسائره قد تصل إلى 67 مليار دولار.. سول تتدخل لوقف إضراب عمال سامسونغ

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم ⁠⁠⁠⁠مين-سيوك اليوم ⁠⁠⁠⁠الأحد إن بلاده ستبحث جميع الخيارات، بما في ذلك التحكيم الطارئ، لتفادي إضراب العاملين في شركة سامسونغ إلكترونيكس، والتقليل من أي أضرار إذا حدث الإضراب.

وتعد سامسونغ أكبر شركة ⁠⁠⁠⁠من حيث عدد الموظفين في كوريا الجنوبية، وأكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، وفق رويترز.

وستستأنف الشركة والنقابة التي ⁠⁠⁠⁠تمثل العاملين فيها في كوريا الجنوبية مفاوضات حول الأجور غدا الاثنين بحضور وسيط حكومي، وذلك قبل 3 أيام فقط من الإضراب المخطط له، في خطوة ربما تهدئ المخاوف بشأن إضراب محتمل ومربك في شركة التكنولوجيا العملاقة التي تمثل ما يقرب من ربع صادرات البلاد.

وقال رئيس الوزراء بعد اجتماع طارئ مع الوزراء اليوم الأحد "من المتوقع أن يتسبب يوم واحد فقط من التوقف في مصنع أشباه الموصلات التابع لشركة سامسونغ إلكترونيكس في خسائر مباشرة تصل إلى تريليون

وون (نحو 667.68 مليون دولار)".

وأضاف "ما يثير القلق أكثر هو أن التوقف المؤقت لخطوط إنتاج أشباه الموصلات يؤدي إلى شهور من التوقف عن العمل"، مضيفا أن هناك مخاوف من ⁠⁠⁠⁠تضخم الخسائر الاقتصادية لتصل إلى 100 تريليون ⁠⁠⁠⁠وون (نحو 67 مليار دولار) إذا اضطروا إلى التخلص من المواد بسبب الإضراب.

وأوضح كيم أن سامسونغ:

تمثل 22.8% من صادرات كوريا الجنوبية

تشكل 26% من سوق الأسهم في البلاد.

توظف أكثر من 120 ألف شخص وتعمل مع 1700 مورد.

ويحظر أمر التحكيم الطارئ -الذي يمكن لوزير العمل اللجوء إليه إذا رأت الدولة أن النزاع من المحتمل أن يضر بالاقتصاد أو ⁠⁠⁠⁠الحياة اليومية- بأثر فوري أي إجراءات نقابية لمدة 30 يوما تقوم خلالها اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية بالوساطة ⁠⁠⁠⁠والتحكيم.

ونادرا ما يتم اللجوء إلى هذا الأمر، ⁠⁠⁠⁠ويمثل خطوة استثنائية بالنسبة لحكومة تنتهج سياسة مواتية للنقابات. ومنذ إقرار نظام التحكيم الطارئ عام 1963، لجأت الحكومة إلى هذا النظام 4 مرات.

وإذا ما تم تفعيله رسميا هذه المرة، فسيكون ذلك أول استخدام له منذ 21 عاما عندما تم اتخاذ هذا الإجراء في ديسمبر/كانون الأول 2005 خلال إضراب شركة الخطوط الجوية الكورية، حيث سعت الحكومة لمنع حدوث اضطرابات كبيرة في خدمات النقل والإزعاج العام، وفق وكالة يونهاب.

وقالت النقابة اليوم الأحد إنها لن ترضخ للضغوط بشأن التحكيم، ولن توافق على اتفاق للأجور إذا قدمت الشركة عرضا أقل من المناسب، وأضافت أنها ستتفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق مع

الإدارة.

وتعتزم النقابة بدء الإضراب الذي يستمر 18 يوما اعتبارا من يوم 21 مايو/أيار.

وأفادت وكالة يونهاب بأن النقابة والشركة ما يزالان على خلاف واسع بشأن المكافآت القائمة على الأداء المرتبطة بأرباح أعمال أشباه الموصلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للشركة.