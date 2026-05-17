تراجع أسهم الخليج ومؤشر مصر يخسر للجلسة الخامسة

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الأحد، في وقت أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تضاؤل أكبر لآمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الهجمات على السفن قرب مضيق هرمز.

واصل المؤشر السعودي خسائره للجلسة الرابعة على التوالي وهبط 0.3% مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة عليه. وقادت أسهم قطاعات المواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والرعاية الصحية التراجعات.

نزل المؤشر في قطر 0.1% وتراجعت أيضًا أغلب الأسهم المدرجة عليه.

تراجع المؤشر في الكويت 0.9%

هبط مؤشر البحرين 0.2%

في سلطنة عمان نزل المؤشر 0.3%.

وخارج منطقة الخليج:

هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الخامسة على التوالي وسجل تراجعًا اليوم بنسبة 1.5% مع انخفاض أغلب الأسهم المدرجة عليه.

وقال ترمب إن صبره بدأ ينفد تجاه إيران، وإنه اتفق مع نظيره الصيني شي جين بينغ على عدم السماح لطهران بالحصول على سلاح نووي وعلى ضرورة إعادة فتح المضيق.

وذكر عراقجي يوم الجمعة أن إيران "لا تثق" بالولايات المتحدة، وأنها مهتمة بالمفاوضات فقط إذا كانت واشنطن جادة.