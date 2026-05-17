اقتصاد إسرائيل ينكمش 3.3% في الربع الأول بسبب حرب إيران

قالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم الأحد إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بمعدل سنوي 3.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، إذ تأثر الناتج المحلي الإجمالي بتداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وعلى أساس نصيب الفرد، انكمش اقتصاد إسرائيل بنسبة 4.5%، وفق ما نقلته رويترز.

ونما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.9% في عام 2025، وكان من المتوقع أن يرتفع النمو في عام 2026 ليتجاوز 5% بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن نمو الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، حيث تم إطلاق صواريخ باليستية من إيران على مواقع مختلفة في إسرائيل على مدى أسابيع، وهو ما تسبب في دخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتباطؤ الكثير من الأنشطة الاقتصادية.

توقعات سابقة

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل (The Times of Israel) نقلت عن شموئيل أبرامازون كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية في نهاية مارس/آذار الماضي توقعاته بأن يتراجع الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 9.5% على أساس سنوي و2.5% على أساس ربع سنوي استنادا لمؤشرات النشاط الاقتصادي.

ويتوقع بنك إسرائيل حاليا، وفق رويترز، نمو الاقتصاد 3.8% بنهاية العام الجاري، لكن هذه التوقعات تتوقف على مدى صمود وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في الحرب على إيران.

وانخفض الإنفاق الاستهلاكي في إسرائيل 4.7% في الربع الأول من العام الجاري، وتراجعت الصادرات 3.7% وهبط الإنفاق الحكومي 4.8%، وفق ما نقلته رويترز.

معدل التضخم

وفي السياق أظهرت بيانات صدرت الجمعة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية استقرار معدل التضخم السنوي في أبريل/نيسان الماضي عند 1.9%.

وأشارت التوقعات في استطلاع أجرته رويترز إلى أن معدل التضخم سيبلغ نحو 2%، وهو ضمن النطاق السنوي المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1% و3%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.2% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بمارس/آذار نتيجة تداعيات الحرب على إيران.