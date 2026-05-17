ارتفاع سنوي لأصول مصرف قطر المركزي بـ3.19%

سجل مصرف قطر المركزي، ارتفاعا سنويا لأصوله بنسبة 3.19%، إذ بلغت قيمة أصوله الإجمالية بنهاية مارس/آذار 2016 نحو 321.23 مليار ريال (نحو 88.22 مليار دولار).

وقد جاء هذا النمو مدعوما بعدة عوامل، في مقدمتها الذهب، حيث حقق البنك المركزي القطري ارتفاعا سنويا في أرصدته من المعدن النفيس بنسبة 44% لتصل قيمتها إلى 60.83 مليار ريال (16.7 مليار دولار)، في إشارة إلى توجه متزايد نحو تعزيز الأصول الآمنة في ظل تقلب الأسواق العالمية.

وضمن أحدث قراءة لأداء الأصول لدى مصرف قطر المركزي، سجلت الأرصدة لدى البنوك المحلية في البلاد ارتفاعاً سنوياً بنسبة 12%، كما كان من ضمن العوامل ارتفاع الودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد العربي وإن بوتيرة أقل.

في المقابل، قال المركزي القطري إن إجمالي أصوله تراجع في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 3.43% مقارنة بالشهر الذي قبله، كما كان التراجع لهذه الأصول بنسبة 1.13% خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية في قطر بنسبة 44.45%، وتراجع حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وانخفاض محدود في السندات وأذون السندات الأجنبية.

الاستثمار الأجنبي

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط في قطر ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل قطر بنسبة 2% على أساس سنوي بنهاية عام 2025، ليصل إلى 165.4 مليار ريال (45.5 مليار دولار) مقارنة مع نهاية عام 2024.

في حين زاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 8.1% في نهاية عام 2025 ليصل إلى 210 مليارات ريال (نحو 57.69 مليار دولار) قياسا مع عام 2024، وذلك وفق نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر لعام 2025، والذي نفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

وتُغطي نتائج المسح التقديرات الأولية للاستثمار الأجنبي المباشر المستخلصة من نتائج المسح، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2025.