وفد من البنك الدولي يزور فنزويلا

زار فريق من خبراء البنك الدولي فنزويلا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ جددت كراكاس والهيئة المصرفية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها العلاقات في أبريل/نيسان الماضي، وفق ما أعلن البنك الدولي في بيان أمس الجمعة.

وذكر البيان أن نائبة رئيس البنك لشؤون أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سوزانا كورديرو غيرا، قادت وفداً التقى الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز وفريقها الاقتصادي.

وأضاف أن "المناقشات التي جرت في جو ودي وبناء، أتاحت للطرفين تبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية الأخيرة في فنزويلا واستكشاف مجالات التعاون الممكنة في مجال المساعدة التقنية".

وأشار البيان إلى أن الجانبين "اتفقا على مواصلة العمل معاً لتحديد مجالات ملموسة للتعاون التقني بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفنزويلي".

وأدى تجديد العلاقات بين كراكاس والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي كانت مجمدة منذ عام 2019، إلى فتح الباب أمام دعم مالي محتمل لفنزويلا، إذا طلبت الحكومة ذلك.

ودفع اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أمريكية في وقت سابق من هذا العام صندوق النقد الدولي إلى بدء مشاورات مع أعضائه لتحديد الخطوات التالية.

وفي الوقت نفسه، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على كراكاس لفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاع الطاقة.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطات مؤكدة من النفط الخام في العالم، لكن بنيتها التحتية متداعية وتعاني الفساد ونقص الاستثمار.

ورفعت واشنطن جزءاً من العقوبات عن كراكاس، وبدأت الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين تستأنف تدريجياً.

وقد تساهم زيادة التبادلات بين المؤسسات المالية العالمية والقادة الفنزويليين في طمأنة المستثمرين المترددين في تخصيص أموال للحكومة الجديدة.