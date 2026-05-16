وزير: العراق صدر 10 ملايين برميل نفط في أبريل عبر مضيق هرمز

⁠كشف وزير النفط العراقي الجديد باسم ⁠⁠محمد خضير في مؤتمر صحفي ⁠⁠اليوم السبت أن بلاده صدرت 10 ملايين برميل من ‌‌النفط في أبريل/نيسان الماضي عبر مضيق هرمز.

وقال "العراق كان يصدر عبر مضيق هرمز 93 مليون برميل شهريا، وخلال أبريل/نيسان الماضي صدرنا فقط 10 ملايين برميل بسبب الحرب".

وأضاف الوزير أن العراق يعتزم التعاون ⁠⁠مع منظمة ⁠⁠أوبك لتعزيز إنتاج البلاد وقدرتها على التصدير، مشيرا إلى أن بغداد ⁠⁠تهدف إلى ⁠⁠الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين ‌‌برميل يوميا، بحسب ما أوردت رويترز.

وأكد باسم محمد خضير أن "رؤية وإستراتيجية الحكومة تركز على وجود جميع الشركات الأجنبية في العراق للمشاركة في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتدريب الكوادر الفنية والهندسية، وبناء أفضل البنى التحتية لقطاعات النفط"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال إن "الوزارة لن تتساهل في ملف الفساد، ولن يكون هناك وجود للأشخاص غير الكفؤين".

وكانت رويترز نقلت قبل أيام عن مصادر "مطلعة" أن العراق وباكستان ⁠⁠أبرما اتفاقات مع إيران لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج.

وقالت رويترز إن العراق أمّن مرور ناقلتي نفط خام ضخمتين من المضيق الأحد الماضي وكان على متن كل منهما نحو مليوني برميل من النفط الخام إثر اتفاق بين بغداد وطهران لم ترد تقارير عنه من قبل.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى انخفاض حاد في صادرات الطاقة من منطقة توفر عادة 20% من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في ⁠⁠العالم.

وفرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية في الأسابيع القليلة الماضية.

ولأن معظم صادرات العراق من النفط الخام تُشحن عادة عبر المضيق، كان العراق من أكثر المنتجين تضررا من إغلاق المضيق.