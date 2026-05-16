المزروعي: انسحاب الإمارات من أوبك وأوبك بلس قرار سيادي وليس سياسيا

قال وزير ⁠الطاقة ⁠الإماراتي سهيل المزروعي اليوم السبت إن قرار بلاده الانسحاب من منظمة البلدان ⁠المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف أوبك بلس كان "خيارا سياديا واستراتيجيا نابعا من رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قدراتها في قطاع الطاقة، والتزامها الراسخ بأمن الطاقة العالمي"

وأضاف في منشور على إكس أن القرار لا يستند "إلى أي اعتبارات سياسية، كما لا يعكس وجود أي انقسام بين دولة الإمارات وشركائها".

وقال المزروعي إن القرار "يستند ⁠حصرا إلى المصلحة الوطنية لدولة الإمارات، ومسؤوليتها كمورد ⁠موثوق للطاقة، والتزامها الثابت بالحفاظ ⁠على استقرار الأسواق".

وأعلنت الإمارات في أواخر أبريل/نيسان انسحابها من الهيئتين اعتبارا من أول مايو/أيار الحالي.

وقال المزروعي غداة انسحاب بلاده إن الانسحاب سيمنح بلاده مرونة أكثر "لضمان تلبية متطلبات العالم المستقبلية المتعلقة بالمنتجات الخام والبتروكيماويات".

وأضاف وقتها أن أن الإمارات "لم تستشر أي جهة مباشرة قبل اتخاذ القرار"، وتابع أنه "قرار وطني سيادي يستند إلى الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات".