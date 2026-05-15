سجلت سوق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، اليوم الخميس، مدفوعة بموجة صعود قوية في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب انعقاد قمة بين الصين وأمريكا في بكين، ومتابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية الصادرة عن هذه القمة.

وارتفع مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500″ و"ناسداك" لأسهم التكنولوجيا إلى أعلى مستوياتهما التاريخية خلال التداولات، بدعم من صعود سهم شركة إنفيديا بنحو 3.9%، ما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 5.7 تريليونات دولار.

وجاءت مكاسب إنفيديا بعد تقرير لوكالة رويترز أفاد بأن الولايات المتحدة سمحت لنحو 10 شركات صينية بشراء شريحة الذكاء الاصطناعي "إتش 200″، وهي ثاني أفضل رقائق إنفيديا.

كما قفز سهم "سيسكو" بأكثر من 14% إلى مستوى قياسي، بعد إعلان الشركة خططا لإلغاء نحو 4 آلاف وظيفة، ورفع توقعاتها للإيرادات السنوية بدعم من زيادة طلبات شركات الحوسبة الضخمة.

وبحلول منتصف جلسة التداول ليوم الخميس، ارتفع مؤشر "داو جونز" لأسهم الشركات الصناعية بنحو 0.99% إلى 50185 نقطة، وصعد "ستاندرد آند بورز 500" وهو الأوسع نطاقا (مقارنة بمؤشري ناسداك وداو جونز) بـ0.96% إلى 7515 نقطة، بينما زاد ناسداك 1.12% إلى 26696 نقطة.

زخم الذكاء الاصطناعي

وأرجع محللون موجة الصعود الحالية في بورصة وول ستريت إلى التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، لا سيما في قطاع الرقائق والتكنولوجيا الكبرى، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.

وشهدت أسهم "السبع الكبار" في التكنولوجيا (ألفابت وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت وتسلا إضافة إلى إنفيديا) مكاسب جديدة في جلسة الخميس، في ظل استمرار تدفقات المستثمرين نحو أسهم التكنولوجيا.

وفي الوقت نفسه، تابع المستثمرون القمة الأمريكية الصينية في بكين، حيث بحث الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ ملفات التجارة والتكنولوجيا وتايوان، وسط إشارات إلى تقدم في المحادثات التجارية.

كما اتفق الجانبان، بحسب مسؤول في البيت الأبيض، على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

بيانات اقتصادية

وأظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.5% في أبريل/نيسان الماضي، بالتزامن مع زيادة معتدلة في طلبات إعانة البطالة، ما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل.

يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين تأثير الحرب مع إيران على التضخم، بعدما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسة نقدية مشددة لفترة أطول.

وفي أوروبا، أغلقت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع، حيث صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني 0.5%، و"كاك 40″ الفرنسي 0.9%، و"داكس" الألماني 1.3%، بدعم من أسهم التكنولوجيا ونمو اقتصادي أعلى من المتوقع سجل في بريطانيا.