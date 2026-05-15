تحولت بكين خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى منصة رسائل اقتصادية متبادلة بين الصين وكبرى الشركات الأمريكية، مع إشادة عدد من أبرز الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين بقوة الاقتصاد الصيني وتسارع تطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا داخل البلاد، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وخلال لقاءات أجرتها وسائل إعلام صينية مع الوفد الاقتصادي الأمريكي المرافق لترمب، وصف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، الاقتصاد الصيني بأنه "واحد من أكثر الاقتصادات المذهلة في العالم"، مضيفاً: "هناك ابتكار مذهل، والصين واحدة من الدول الرئيسية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي… الصين تقوم بعمل رائع".

وفد اقتصادي ضخم

ويرافق ترمب خلال زيارته إلى الصين وفد يضم أكثر من عشرة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين في قطاعات التكنولوجيا والمال والطيران والزراعة، في واحدة من أكبر الوفود الاقتصادية الأمريكية إلى بكين منذ سنوات.

وبحسب رويترز، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ بالوفد داخل قاعة الشعب الكبرى، بحضور شخصيات بارزة من بينها إيلون ماسك، وجنسن هوانغ، وتيم كوك، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين من مؤسسات مالية وصناعية أمريكية كبرى.

وقال شي، وفق ما نقلته وكالة "شينخوا"، إن "أبواب الصين ستنفتح على مصراعيها"، مضيفاً أنه يعتقد أن الشركات الأمريكية "ستتمتع بآفاق أوسع" داخل السوق الصينية.

وكان ترمب قد قال قبل القمة إنه سيطلب من شي "فتح" الاقتصاد الصيني بصورة أكبر أمام الشركات الأمريكية.

الذكاء الاصطناعي

وأبدى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، حماساً كبيراً تجاه تطورات التكنولوجيا داخل الصين، قائلاً إن السوق الصينية "قوية جداً"، مضيفاً: "الناس هنا متحمسون للغاية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة ويتبنونها بسرعة".

كما وصف جيم أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة "كوهيرنت"، الاقتصاد الصيني بأنه "اقتصاد ديناميكي للغاية"، مؤكداً أن آفاقه المستقبلية "جيدة جداً".

وفي السياق ذاته، قال ديفيد سولومون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "غولدمان ساكس"، إن الصين وضعت "خطة خمسية طموحة وواضحة للغاية"، مضيفاً أن توقعاته تشير إلى أن بكين "ستواصل تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي خلال تنفيذ خطتها الخمسية الخامسة عشرة".

رهانات الأسواق

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية نتائج قمة ترمب وشي عن كثب، خصوصاً في ملفات التجارة والرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وسط محاولات لتخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بعد سنوات من الحرب التجارية والقيود التكنولوجية المتبادلة.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية وصينية، ركزت المحادثات أيضاً على مستقبل صادرات الرقائق الإلكترونية الأمريكية إلى الصين، إضافة إلى اضطرابات الطاقة والتجارة الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

كما اعتبر عدد من قادة الأعمال الأمريكيين أن القمة قد تمنح زخماً جديداً للتعاون الاقتصادي والتجاري بين واشنطن وبكين، في وقت تسعى فيه الشركات الأمريكية للحفاظ على حضورها داخل السوق الصينية الضخمة والاستفادة من النمو المتسارع في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.