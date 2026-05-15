ترمب يغادر الصين بلا اتفاق بشأن الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لم يبحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارته الى بكين، التي انتهت الجمعة، مسألة الرسوم الجمركية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقال ترمب للصحفيين أثناء رحلة العودة الى بلاده "لم نتحدث في الأمر. هم يدفعون رسوما جمركية، رسوما جمركية مهمة، لكننا لم نتحدث في الأمر.. لم يتم التطرق الى الموضوع".

وتوقّع محللون أن يناقش الرئيسان تمديد الهدنة الجمركية المقررة لعام واحد، والتي تم التوصل إليها خلال اجتماعهما الأخير في أكتوبر/تشرين الأول في كوريا الجنوبية، والتي بمقتضاها خفضت واشنطن رسومها الجمركية على الواردات الصينية إلى 30%، فيما تفرض بكين رسوما بنسبة 10% على الواردات الأمريكية.

وكان ترمب فرض رسوما جمركية على الواردات الصينية تصل إلى 145% العام الماضي، وردت الصين برفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%.

وبموجب الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة منذ نحو 6 أشهر، أبقت واشنطن على بعض الرسوم الجمركية بسبب اتهامها للصين بالمشاركة في سلاسل توريد مادة الفنتانيل المخدرة لعصابات تهريب المخدرات بالمكسيك، والتي تقوم بتهريبها للولايات المتحدة.

لكن المحكمة العليا الأميركية ألغت في فبراير/شباط العديد من الرسوم التي فرضها ترامب، بما يشمل رسوما مرتبطة بمكافحة تهريب المخدرات. وسارع البيت الأبيض بعدها إلى فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% باستخدام صلاحيات موقتة، وفتح تحقيقات قد تُفضي إلى فرض رسوم جمركية دائمة.

صفقات في عدة قطاعات

وقال ترمب إن شي جين بينغ وافق على شراء 200 طائرة من شركة بوينغ ونفط وفول صويا من الولايات المتحدة.

لكن لم تصدر أي بيانات رسمية، وامتنعت وزارة الخارجية الصينية الجمعة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، عن تأكيد أو نفي تصريحات ترمب عند سؤالها حول ما قاله عن الصفقات بين الجانبين.

وأفادت فايننشال تايمز بأن سهم شركة بوينغ تراجع 4.6% في نهاية معاملات الخميس، بعد أن تحدث ترمب عن صفقة بيع 200 طائرة بوينغ في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، حيث كان المستثمرون يتوقعون صفقة أكبر تصل قيمتها إلى 500 طائرة.

وكان ترمب عقد صفقة لبيع 300 طائرة بوينغ خلال زيارته السابقة للصين عام 2017، وتوقع المستثمرون أن تكون هناك مبيعات أكبر لشركة بوينغ خلال قمة بكين.

يذكر أن الولايات المتحدة تعاني من عجز كبير في الميزان التجاري مع الصين، حيث بلغ العجز 202 مليار دولار في عام 2025 بتراجع بنسبة 31.6% عن مستوى العجز في عام 2024.

ووفق ما ذكره موقع الممثل التجاري الأمريكي، وهو المنصب الذي يشغله جيميسون غرير، صدرت الولايات المتحدة سلعا للصين عام 2025 بقيمة 106 مليارات دولار، بانخفاض بنسبة 25.8% عن العام الذي سبقه، فيما بلغت الواردات الأمريكية من السلع الصينية نحو 308 مليار دولار، بتراجع بنسبة 29.7% عن عام 2024.

وحاول ترمب استخدام الرسوم الجمركية لتخفيض العجز التجاري الكبير مع الصين، وذلك بالحد من الواردات منها، لكن الصين لجأت إلى فرض قيود على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة التي لها أهمية بالغة لقطاع التكنولوجيا الأمريكي، الأمر الذي دفع ترمب للتوصل إلى هدنة تجارية مع بكين.