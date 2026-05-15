اقتصاد|أسواق|الولايات المتحدة الأمريكية

تراجع أسهم بوينغ مع خيبة الأمل بشأن أتفاق أكبر مع الصين

حفظ

An Air China Boeing 737-800 (R) and Boeing 777-300 ER taxi to a runway before takeoff at Beijing Capital Airport in Beijing on May 9, 2026. (Photo by GREG BAKER / AFP)
المستثمرون توقعوا صفقة أكبر من طائرات بوينغ للخطوط الصينية (الفرنسية)
Published On 15/5/2026

أفادت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة بأن أسهم شركة بوينغ الأمريكية تراجعت بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين أنها سوف تشتري 200 طائرة بوينغ، فيما كانت الأسواق تتوقع "اتفاقا ضخما" بعد قمة ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.

وأوضحت الصحيفة أن أسهم بوينغ تراجعت بنسبة 4.7% في ختام تعاملات الخميس، بعد أن بثت شبكة فوكس نيوز مقابلة مع ترمب تحدث فيها عن صفقة طائرات بوينغ، التي قال إنه تم الاتفاق عليها خلال زيارته إلى بكين، فيما لم تصدر الشركة أي تصريحات رسمية بشأن الصفقة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ونقلت وكالة رويترز عن تشيم لي، كبير المحللين في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست، قوله إن "القمة كانت مطمئنة للأسواق من الناحية الاستراتيجية، لكنها جاءت مخيبة للآمال من حيث النتائج الاقتصادية الفعلية".

لم يتم الإعلان عن اتفاق تجاري كبير خلال قمة ترمب وشي في بكين.

U.S. President Donald Trump speaks with Chinese President Xi Jinping while leaving after a visit to the Zhongnanhai Garden in Beijing, China, May 15, 2026. REUTERS/Evan Vucci/Pool
لم يتم الإعلان عن إنجاز تجاري كبير خلال قمة ترمب وشي في بكين (رويترز)

توقعات بصفقات أكبر

ورافق ترمب في زيارته للصين مجموعة من رؤساء أكبر الشركات الأمريكية، من بينهم كيلي أورتبيرغ رئيس شركة بوينغ، والملياردير إيلون ماسك رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس، وتيم كوك المدير التنفيذي لشركة أبل، وجنسن هوانغ المدير التنفيذي لأنفيديا المتخصصة في الرقائق الإلكترونية.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن ترمب وفريقه تحدثوا قبل قمة بكين عن إمكانية عقد صفقات في عدة قطاعات هامة، منها النفط والغاز والمنتجات الزراعية، مثل فول الصويا، والطائرات.

وتحدث ترمب في مقابلته مع فوكس نيوز عن موافقة الصين على شراء المزيد من فول الصويا والنفط من الولايات المتحدة، دون أن يذكر أرقاما محددة، فيما أكد الزعيم الصيني أن "أبواب الصين مفتوحة أمام التجارة، وستكون مفتوحة أكثر"، دون تفاصيل.

ونقلت الصحيفة عن محللين من بنك "جيفريز" للاستثمار إن شركة بوينغ كانت تتفاوض على "طلبية ضخمة" مع الصين تصل إلى 500 طائرة.

إعلان

يذكر أنه خلال رحلة ترمب السابقة إلى الصين في 2017، خلال فترة رئاسته الأولى، تم الاتفاق على صفقة لبيع 300 طائرة بوينغ للصين بقيمة تزيد عن 37 مليار دولار، وتوقع المستثمرون صفقة أكبر خلال قمة بكين الأخيرة.

FILE PHOTO: Boeing CEO Kelly Ortberg speaks at Boeing Field at an event announcing Alaska Airlines' order for 105 737 MAX 10s and five 787-10 Dreamliner jets, in Seattle, Washington, U.S., January 7, 2026. REUTERS/Dan Catchpole REUTERS/File Photo
كيلي أروتبيرغ رئيس شركة بوينغ كان برفقة ترمب في بكين (رويترز)

لا اتفاق بشأن شروط التجارة

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة رويترز أن ترمب غادر بكين بعد زيارة استمرت يومين، دون الإعلان عن "إنجاز رئيسي" بشأن شروط التجارة بين البلدين أو بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في الحرب مع إيران.

ونقلت رويترز عن جيمسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي، قوله في مقابلة مع بلومبيرغ إنه لم يتم الاتفاق على تمديد الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن خلال القمة، والتي تم التوصل إليها في آخر لقاء بين ترمب وشي في كوريا الجنوبية قبل ستة أشهر، وبموجبها تم خفض الرسوم الجمركية إلى مستوياتها الحالية.

وقالت رويترز إن شي جين بينغ وجّه، خلف الأبواب المغلقة، تحذيرا شديد اللهجة لترمب من أن أي سوء تعامل مع قضية تايوان، التي تمثل أولوية كبرى بالنسبة لبكين، قد يقود إلى صراع.

وذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية الصينية أصدرت بيانا الجمعة، قبل مغادرة ترمب لبكين، عبّرت فيه بوضوح عن استيائها من استمرار الحرب مع إيران.

وقالت الخارجية الصينية في بيانها إن "هذه الحرب ما كان ينبغي لها أن تحدث أبدا، ولا يوجد ما يبرر استمرارها"، مضيفة أن "الصين تدعم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام في حرب عطلت إمدادات الطاقة وأثرت في الاقتصاد العالمي".

المصدر: رويترز + فايننشال تايمز

إعلان