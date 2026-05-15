تراجع أسهم بوينغ مع خيبة الأمل بشأن أتفاق أكبر مع الصين

أفادت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة بأن أسهم شركة بوينغ الأمريكية تراجعت بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين أنها سوف تشتري 200 طائرة بوينغ، فيما كانت الأسواق تتوقع "اتفاقا ضخما" بعد قمة ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.

وأوضحت الصحيفة أن أسهم بوينغ تراجعت بنسبة 4.7% في ختام تعاملات الخميس، بعد أن بثت شبكة فوكس نيوز مقابلة مع ترمب تحدث فيها عن صفقة طائرات بوينغ، التي قال إنه تم الاتفاق عليها خلال زيارته إلى بكين، فيما لم تصدر الشركة أي تصريحات رسمية بشأن الصفقة.

ونقلت وكالة رويترز عن تشيم لي، كبير المحللين في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست، قوله إن "القمة كانت مطمئنة للأسواق من الناحية الاستراتيجية، لكنها جاءت مخيبة للآمال من حيث النتائج الاقتصادية الفعلية".

لم يتم الإعلان عن اتفاق تجاري كبير خلال قمة ترمب وشي في بكين.

توقعات بصفقات أكبر

ورافق ترمب في زيارته للصين مجموعة من رؤساء أكبر الشركات الأمريكية، من بينهم كيلي أورتبيرغ رئيس شركة بوينغ، والملياردير إيلون ماسك رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس، وتيم كوك المدير التنفيذي لشركة أبل، وجنسن هوانغ المدير التنفيذي لأنفيديا المتخصصة في الرقائق الإلكترونية.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن ترمب وفريقه تحدثوا قبل قمة بكين عن إمكانية عقد صفقات في عدة قطاعات هامة، منها النفط والغاز والمنتجات الزراعية، مثل فول الصويا، والطائرات.

وتحدث ترمب في مقابلته مع فوكس نيوز عن موافقة الصين على شراء المزيد من فول الصويا والنفط من الولايات المتحدة، دون أن يذكر أرقاما محددة، فيما أكد الزعيم الصيني أن "أبواب الصين مفتوحة أمام التجارة، وستكون مفتوحة أكثر"، دون تفاصيل.

ونقلت الصحيفة عن محللين من بنك "جيفريز" للاستثمار إن شركة بوينغ كانت تتفاوض على "طلبية ضخمة" مع الصين تصل إلى 500 طائرة.

يذكر أنه خلال رحلة ترمب السابقة إلى الصين في 2017، خلال فترة رئاسته الأولى، تم الاتفاق على صفقة لبيع 300 طائرة بوينغ للصين بقيمة تزيد عن 37 مليار دولار، وتوقع المستثمرون صفقة أكبر خلال قمة بكين الأخيرة.

لا اتفاق بشأن شروط التجارة

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة رويترز أن ترمب غادر بكين بعد زيارة استمرت يومين، دون الإعلان عن "إنجاز رئيسي" بشأن شروط التجارة بين البلدين أو بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في الحرب مع إيران.

ونقلت رويترز عن جيمسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي، قوله في مقابلة مع بلومبيرغ إنه لم يتم الاتفاق على تمديد الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن خلال القمة، والتي تم التوصل إليها في آخر لقاء بين ترمب وشي في كوريا الجنوبية قبل ستة أشهر، وبموجبها تم خفض الرسوم الجمركية إلى مستوياتها الحالية.

وقالت رويترز إن شي جين بينغ وجّه، خلف الأبواب المغلقة، تحذيرا شديد اللهجة لترمب من أن أي سوء تعامل مع قضية تايوان، التي تمثل أولوية كبرى بالنسبة لبكين، قد يقود إلى صراع.

وذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية الصينية أصدرت بيانا الجمعة، قبل مغادرة ترمب لبكين، عبّرت فيه بوضوح عن استيائها من استمرار الحرب مع إيران.

وقالت الخارجية الصينية في بيانها إن "هذه الحرب ما كان ينبغي لها أن تحدث أبدا، ولا يوجد ما يبرر استمرارها"، مضيفة أن "الصين تدعم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام في حرب عطلت إمدادات الطاقة وأثرت في الاقتصاد العالمي".