استثمارات ترمب في "أبل" تقفز قبل زيارته الرسمية إلى الصين

كشفت ملفات مقدمة إلى مكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي عن زيادة كبيرة في استثمارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشركة "أبل" خلال الأشهر التي سبقت زيارته الرسمية إلى الصين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت الإفصاحات أن ترمب استثمر ما يصل إلى 7.2 ملايين دولار في الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" خلال الربع الأول من عام 2026، رغم أن الوثائق لا تحدد بصورة دقيقة ما إذا كانت الاستثمارات جرت عبر شراء أسهم مباشرة أو أدوات مالية أخرى مرتبطة بالشركة.

وبحسب الملفات، تعود أكبر عملية شراء مرتبطة بـ"أبل"، وتتراوح قيمتها بين مليون و5 ملايين دولار، إلى أوائل فبراير/شباط الماضي.

وجاء الكشف عن هذه الاستثمارات بالتزامن مع زيارة ترمب إلى بكين، التي رافقه خلالها وفد اقتصادي أمريكي ضخم ضم الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك، والملياردير إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، إضافة إلى رئيس شركة "بوينغ" كيلي أورتبرغ.

كما أظهرت الملفات نشاطاً واسعاً في تداول الأوراق المالية المرتبطة بشركات "تسلا" و"بوينغ" و"إنفيديا"، دون توضيح ما إذا كانت عمليات الشراء أو البيع هي المسيطرة على التحركات الاستثمارية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تركز فيه الأسواق العالمية على نتائج قمة ترمب وشي جين بينغ في بكين، وسط تصاعد الاهتمام بقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، إلى جانب مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين أمريكا والصين.