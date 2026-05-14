رويترز: الإمارات العالمية للألمنيوم تسعى لشراء حصة بشركة عمانية

نقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن ستة مصادر مطلعة ‌‌أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركات صهر الألمنيوم في الشرق الأوسط، في مرحلة متقدمة من المحادثات ⁠⁠للاستحواذ على حصة في ⁠⁠شركة صحار ألمنيوم العمانية المنافسة لها.

وتستخدم الشركة الإماراتية في الآونة الأخيرة ميناء صحار المطل على خليج عمان بعد أن تسببت ⁠⁠الحرب على إيران في إغلاق مضيق هرمز الذي كانت عادة ما تعتمد عليه الشركة الإماراتية.

وكانت الشركة قد اضطرت إلى وقف نحو 60% من طاقتها الإنتاجية للصهر في الإمارات، البالغة نحو 2.5 مليون طن سنويا، بعد هجوم إيراني على منشأة تابعة للشركة في ⁠⁠أواخر مارس/آذار الماضي.

وقالت مصادر وكالة رويترز إن مناقشات الاستحواذ على شركة صحار ألمنيوم بدأت قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير/شباط الماضي بعدة أشهر.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لصحار ألمنيوم 400 ألف طن سنويا، وتمتلك فيها كل من شركتي "أوكيو" العمانية و"أبوظبي الوطنية للطاقة" (طاقة) 40% لكل منهما، في حين تحوز شركة "ريو تينتو" الأسترالية البريطانية 20%.

وتعتبر دولة الإمارات خامس أكبر منتج للألمنيوم خلال عام 2025 وفق إحصائيات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، وذلك خلف كل من الصين والهند وروسيا وكندا. وأنتجت الدولة الخليجية 2.7 مليون طن من الألمنيوم العام الماضي.

شراء حصص

وقال ‌‌ثلاثة من المصادر إن الإمارات العالمية للألمنيوم ستستحوذ على حصة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة في الشركة العمانية، ما يعني نقل الملكية فعليا من جهة حكومية إماراتية إلى أخرى، بينما قال مصدر رابع إن الإمارات العالمية للألمنيوم تسعى للاستحواذ على حصة ريو تينتو.

وصرح اثنان من المصادر أن الإمارات العالمية للألمنيوم تسعى إلى الاستحواذ على حصتي أبوظبي الوطنية للطاقة وريو تينتو.

وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظرا لسرية المناقشات.

إعلان

وقال متحدثون باسم الإمارات العالمية للألمنيوم وريو تينتو إن شركتيهما لا تعلقان على شائعات السوق، بينما لم ترد الشركة العمانية وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة حتى الآن ⁠⁠على طلبات للتعليق.

توسع خارج الإمارات

وتوسع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التي تصدر 90% من إنتاجها من الألمنيوم، نطاق أعمالها في الخارج لوضع موطئ قدم أشمل وأقرب إلى عملائها الأساسيين.

وأعلنت الشركة الشهر ⁠⁠الماضي اعتزامها شراء 80% من شركة "إيكو غرين" الإيطالية لإعادة ⁠⁠تدوير الألمنيوم، وتخطط في وقت لاحق من عام 2026 لبدء بناء أول مصهر للألمنيوم الخام في الولايات المتحدة منذ نحو 50 عاما، وذلك بالتعاون مع شركة سنتشري ألمنيوم، وتبلغ تكلفة المشروع 4 مليارات دولار.

في المقابل، تبيع شركة "صحار ألمنيوم" نحو 60% من إنتاجها لعملاء محليين في السلطنة، بينما يجري تصدير النسبة المتبقية عبر ميناء صحار، وذكرت منصة "تريد داتا مونيتر" أن اليابان وإيطاليا والهند كانت أكبر أسواق تصدير الألمنيوم لسلطنة عمان عام 2024.