رئيس الصين يعد قادة أعمال أمريكيين بتسهيلات أكبر

أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ رؤساء تنفيذيين أمريكيين مرافقين لنظيره الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته إلى بكين أن أبواب الصين ستنفتح على مصراعيها، وأنه يعتقد أن الشركات الأمريكية ستتمتع بآفاق أوسع في البلاد، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن شي قوله "تشارك الشركات الأمريكية بشكل فعّال في مسيرة الإصلاح والانفتاح في الصين، ويستفيد كلا الجانبين من ذلك. وستُفتح أبواب الصين أكثر فأكثر".

وأضاف "ترحب الصين بتعزيز الولايات المتحدة للتعاون ذي المنفعة المتبادلة معها، وهي على ثقة بأن الشركات الأمريكية ستحظى بآفاق أفضل في الصين".

وقال تلفزيون الصين المركزي إن شي التقى بوفد الرؤساء التنفيذيين في قاعة الشعب الكبرى، ومن بينهم الملياردير إيلون ماسك، وجينسن هوانغ من إنفيديا، وتيم كوك عن شركة آبل.

والثلاثاء قال ترمب إنه سيطلب من شي خلال لقاء القمة "فتح" أبواب الصين.

في الأثناء أشاد الرئيس الصيني بالمفاوضات التجارية الإيجابية مع الولايات المتحدة في مستهل قمة تستمر يومين مع دونالد ترمب في بكين اليوم الخميس، ومن المقرر أن تشمل المناقشات أيضا حرب إيران ومبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان.

واستهل شي القمة بالقول لترمب إن العلاقة المستقرة بين البلدين تعود بالنفع على العالم بأسره، وأضاف "عندما نتعاون، يستفيد الطرفان وعندما نتواجه، يعاني الطرفان".

ووفقا لتقرير من وكالة شينخوا للأنباء، قال شي أيضا إن المحادثات التمهيدية التي أجرتها فرق الشؤون الاقتصادية والتجارية في بكين أمس الأربعاء توصلت إلى "نتيجة إيجابية ومتوازنة بشكل عام".

وذكر مسؤولون أن الهدف من الجولة الأخيرة من المفاوضات هو الحفاظ على الهدنة التجارية المتفق عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ووضع آليات لدعم التجارة والاستثمار في المستقبل.

ونقلت وكالة شينخوا أن الوفدين الصيني والأمريكي أجريا أمس الأربعاء مناقشات حول "القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع التعاون العملي بشكل أكبر".

وأجرى المشاورات خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، وهو أيضا المسؤول الصيني الرئيسي عن الشؤون الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بصفته المسؤول الأمريكي الرئيسي.