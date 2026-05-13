وكالة الطاقة تحذر: مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية

حذرت وكالة الطاقة الدولية -اليوم الأربعاء- من تسارع استنزاف الاحتياطات النفطية العالمية بوتيرة قياسية، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتعطل جزء كبير من الإمدادات القادمة من الخليج.

وقالت الوكالة إن "مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية"، مشيرة إلى أن "تقلبات جديدة في الأسعار تبدو مرجحة مع اقتراب فترة الذروة في الطلب خلال فصل الصيف".

وفي تقريرها الشهري عن سوق النفط، توقعت الوكالة أن تنخفض إمدادات النفط العالمية بنحو 3.9 ملايين برميل يوميا خلال عام 2026 بسبب الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران، بعدما فقدت منطقة الشرق الأوسط بالفعل أكثر من مليار برميل من الإمدادات منذ اندلاع الحرب.

وأضافت أن تراجع المعروض النفطي سيتجاوز انخفاض الطلب العالمي، الذي خفضت الوكالة توقعات تراجعه بـ 420 ألف برميل يوميا خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى انخفاض لا يتجاوز 80 ألف برميل يوميا.

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب يضغط على الطلب العالمي ويؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، مع زيادة تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج في عدد من الاقتصادات الكبرى.

كما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصبح إجمالي المعروض العالمي من النفط أقل من الطلب بنحو 1.78 مليون برميل يوميا خلال 2026، بعدما كانت تقديراتها السابقة تشير إلى فائض يبلغ 410 آلاف برميل يوميا.

وقالت الوكالة إن هذه التقديرات تستند إلى فرضية استئناف تدريجي للتدفقات عبر مضيق هرمز اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، محذرة من أن أي تعثر إضافي قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات العالمية.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ إجمالي خسائر الإمدادات النفطية العالمية الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز نحو 12.8 مليون برميل يوميا منذ فبراير/شباط الماضي، في ظل استمرار القيود على حركة الشحن والطاقة عبر الممر البحري الحيوي.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، قد حذر الاثنين الماضي من أن العالم يواجه "أكبر صدمة لإمدادات الطاقة شهدها على الإطلاق"، في ظل استمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتفاقم الاضطرابات في أسواق النفط العالمية.

ونقلت رويترز عن أمين الناصر قوله: "إذا استمرت الاضطرابات الحالية بهذا المعدل فإن السوق ستفقد نحو 100 مليون برميل من النفط كل أسبوع يبقى فيه المضيق مغلقا"، مؤكدا أن عودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي لن تكون سريعة حتى في حال إعادة فتح الممر البحري.