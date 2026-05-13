الصين وأمريكا تعقدان مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية

بدأ وزير الخزانة الأمريكي ⁠⁠⁠⁠سكوت بيسنت وخه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ محادثات في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، تمهيداً لقمة ستعقد في وقت لاحق من الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت رويترز إن بيسنت وخه لي فنغ استهلا محادثاتهما في مطار إنتشون عقب لقاء رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ في البيت الأزرق الرئاسي.

من جهتها، أفادت وكالة شينخوا الصينية بأن وفدي الصين وأمريكا عقدا اليوم الأربعاء "مشاورات حول القضايا الاقتصادية والتجارية" في مطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية.

وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت الأحد الماضي أن خه لي فنغ سيترأس وفدا إلى كوريا الجنوبية لعقد مشاورات اقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة خلال يومي 12 و13 مايو/أيار الحالي.

وقالت وقتها إن الجانبين "سيسترشدان بالتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين خلال اجتماعهما في بوسان وخلال اتصالات سابقة بينهما"، كما "سيجريان مشاورات بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ووفق رويترز من المرجح أن تتناول المحادثات مجموعة من القضايا تمهيدا للاجتماع المقرر انعقاده يومي الخميس والجمعة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ في بكين.

وضم الوفد المرافق لخه كلا من كبير المفاوضين التجاريين الصينيين ولي تشنغ قانغ نائب وزير التجارة، إلى جانب لياو مينمن نائب وزير المالية .

ورجح مسؤولون أمريكيون أن

تتفق الولايات المتحدة والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادلين.

أن تعلن الصين عن مشتريات تتضمن طائرات بوينغ ومنتجات زراعية وطاقة أمريكية.

إعلان

وتسعى بكين إلى أن تخفف الولايات المتحدة القيود على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، وأثارت مخاوف بشأن مشروع قانون يهدف إلى منع دخول معدات صناعة الرقائق الإلكترونية بالغة الأهمية إلى الصين.

ويمكن أن تتطرق محادثات القمة أيضاً إلى حرب إيران، إذ تربط الصين علاقات وثيقة بإيران وهي من أبرز مشتري نفطها.