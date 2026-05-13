الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى أبوظبي

تواصل الخطوط الجوية القطرية استعادة شبكتها في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم، إذ أعلنت اليوم الأربعاء استئناف رحلات الركاب اليومية المزدوجة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومع استعادة رحلاتها إلى أبو ظبي، تصل رحلات القطرية الآن إلى 3 وجهات في دولة الإمارات، وتشمل إلى جانب أبو ظبي، دبي والشارقة.

وكانت الخطوط القطرية أعلنت مؤخرا عن استئناف رحلاتها إلى 3 وجهات في العراق، تضم العاصمة بغداد والبصرة وأربيل.

وقبلها استأنفت الخطوط القطرية رحلاتها إلى دمشق والبحرين وكوزيكود في الهند، وذلك في إطار حرصها على توفير خدماتها لقطاع واسع من المسافرين لوجهات مختلفة.

ربط جوي للمنطقة بالعالم

وكانت الخطوط القطرية أعلنت أول أمس الاثنين أنها وسعت شبكة رحلاتها في الأمريكيتين بتسيير رحلات جديدة إلى كراكاس عاصمة فنزويلا، وبوغوتا عاصمة كولومبيا، وذلك اعتباراً من 22 يوليو/تموز المقبل.

ويؤكد توسع القطرية في رحلاتها إلى كراكاس وبوغوتا التزام الشركة بتعزيز الربط الجوي العالمي للمنطقة، وهو ما أعلنت عنه العام الماضي.

وأكدت القطرية أنها تمضي في تنفيذ خطة تدريجية لاستعادة شبكتها العالمية، مع توقعات بتوسيع جدول الرحلات اعتباراً من 16 يونيو/حزيران المقبل ليشمل عشرات المدن عبر 6 قارات.

وتنصح شركة الطيران المسافرين بالتحقق بانتظام من موقعها الإلكتروني الرسمي أو تطبيقها، والتأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم وتحديثها.