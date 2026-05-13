الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى أبوظبي

A Qatar Airways plane, carrying Australian women and children returning from Syrian refugee camps where they have been staying since the Islamic State's demise, lands at the airport in Melbourne on May 7, 2026.
الخطوط القطرية تستمر في تنفيذ خطتها التدريجية لاستعادة شبكة رحلاتها عبر العالم (الفرنسية)
Published On 13/5/2026

تواصل الخطوط الجوية القطرية استعادة شبكتها في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم، إذ أعلنت اليوم الأربعاء استئناف رحلات الركاب اليومية المزدوجة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومع استعادة رحلاتها إلى أبو ظبي، تصل رحلات القطرية الآن إلى 3 وجهات في دولة الإمارات، وتشمل إلى جانب أبو ظبي، دبي والشارقة.

وكانت الخطوط القطرية أعلنت مؤخرا عن استئناف رحلاتها إلى 3 وجهات في العراق، تضم العاصمة بغداد والبصرة وأربيل.

وقبلها استأنفت الخطوط القطرية رحلاتها إلى دمشق والبحرين وكوزيكود في الهند، وذلك في إطار حرصها على توفير خدماتها لقطاع واسع من المسافرين لوجهات مختلفة.

MELBOURNE, AUSTRALIA - MAY 07: Qatar Airways QR 904 with "ISIS Brides" on board arrives to the gate at Melbourne Airport on May 07, 2026 in Melbourne, Australia. The women, who had traveled to Syria to join the Islamic State militant group, are expected to face questioning by Australian Federal Police upon their arrival, with authorities weighing potential charges under counter-terrorism legislation. (Photo by Asanka Ratnayake/Getty Images)
الخطوط القطرية تمضي في تنفيذ خطة تدريجية لاستعادة شبكتها العالمية (غيتي)

ربط جوي للمنطقة بالعالم

وكانت الخطوط القطرية أعلنت أول أمس الاثنين أنها وسعت شبكة رحلاتها في الأمريكيتين بتسيير رحلات جديدة إلى كراكاس عاصمة فنزويلا، وبوغوتا عاصمة كولومبيا، وذلك اعتباراً من 22 يوليو/تموز المقبل.

ويؤكد توسع القطرية في رحلاتها إلى كراكاس وبوغوتا التزام الشركة بتعزيز الربط الجوي العالمي للمنطقة، وهو ما أعلنت عنه العام الماضي.

وأكدت القطرية أنها تمضي في تنفيذ خطة تدريجية لاستعادة شبكتها العالمية، مع توقعات بتوسيع جدول الرحلات اعتباراً من 16 يونيو/حزيران المقبل ليشمل عشرات المدن عبر 6 قارات.

وتنصح شركة الطيران المسافرين بالتحقق بانتظام من موقعها الإلكتروني الرسمي أو تطبيقها، والتأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم وتحديثها.

المصدر: الجزيرة

