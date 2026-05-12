قمة الويب بكندا.. منصة لرسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي

في ظل التنافس الدولي المحموم على الذكاء الاصطناعي، انطلقت في مدينة فانكوفر الكندية "قمة الويب 2026″، التي ستبحث في الفترة 11-14 مايو/أيار الجاري، حدود هذه التقنيات ومن سيقود الاقتصاد الرقمي ومستقبل الوظائف في ظل التطور الهائل لهذه التكنولوجيا.

وتعد القمة -التي يشارك فيها 20 ألف شخص وآلاف الشركات الناشئة والمستثمرين- أحد أهم الأحداث التكنولوجية العالمية، بوصفها منصة لرسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وتعيش سلطات بريتش كولومبيا حالة استنفار إعلامي واقتصادي في محاولة لتحويل مدينة فانكوفر إلى منافس حقيقي لمراكز الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وعلى هامش القمة أكد كين سيم، عمدة المدينة، أن الحدث "ليس مجرد قمة"، وإنما هو فرصة لاجتماع الأفكار مع رأس المال، مما يعني الجمع بين المواهب والفرص وتحويل الحوارات إلى شركات ناشئة.

وقال مراسل الجزيرة محمد الأحمد في تقرير إن القمة تركز على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومستقبل الوظائف وتأثير التكنولوجيا على السياسة والإعلام وصناعة المحتوى، وذلك بمشاركة مسؤولين من شركات عالمية منها غوغل ومايكروسوفت، إلى جانب مسؤولي شركات أخرى ناشئة.

ونقل التقرير عن المهندس والباحث في الذكاء الاصطناعي سيغريد شين، قوله إن على الناس توفير مزيد من المال للاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يرى أنها "تحقق مكاسب ملموسة بسبب ما تحدثه في العمل".

أسئلة مستقبلية

وخلف أجواء الابتكار، تحاول القمة الإجابة عن أسئلة مهمة تتعلق بمستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي وحدود تنظيم هذه التكنولوجيا، ومن سيقود الاقتصاد الرقمي العالمي خلال السنوات المقبلة، في لحظة يتزايد فيها السباق على الذكاء الاصطناعي والهيمنة الرقمية.

وتسلط القمة -التي تنعقد بين 11 و14 مايو/أيار الجاري- الضوء على أحد أسرع قطاعات التكنولوجيا نموا في أمريكا الشمالية، وتتناول أثره على قطاعات منها: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلوم الحياة، والتعدين، والنفط والغاز، والنقل، والخدمات المالية والتأمين، والتقنيات النظيفة، والصناعات الإبداعية.

ومن المتوقع أن تنفق شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر من 700 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، مقارنة بـ 410 مليارات دولار في عام 2025، حسب وكالة رويترز.