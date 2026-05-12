ترمب يسعى لتعليق ضريبة البنزين لكبح ارتفاع الأسعار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه التحرك لتعليق الضريبة الفدرالية على البنزين، في محاولة لتخفيف الضغوط عن المستهلكين الأمريكيين عقب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب مع إيران، في خطوة تتطلب موافقة الكونغرس، الذي سبق أن رفض مقترحا مماثلا في عامي 2008 و2022.

ويبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة نحو 4.52 دولارات للغالون (الغالون يساوي 3.7 لترات)، بزيادة تقارب 50% مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب، وفق بيانات رابطة السيارات الأمريكية.

ورغم أن الرئيس ترمب لا يملك صلاحية تعليق الضريبة بشكل مباشر، أبدى مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دعمهم للخطوة، إذ أعلن عدد من النواب عزمهم تقديم مشاريع قوانين لتعليق الضريبة، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر والشركات.

وتبلغ الضريبة الفدرالية الحالية 18.4 سنتا لكل غالون من البنزين، و24.4 سنتا للديزل، وتوفر هذه الضريبة أكثر من 23 مليار دولار سنويا لتمويل مشاريع الطرق والنقل العام.

ويرى مؤيدو الإجراء أنه يوفر متنفسا فوريا للأسر والشركات، بينما يحذر معارضون من أنه قد يرفع العجز المالي بمليارات الدولارات، دون معالجة الأسباب الأساسية لارتفاع الأسعار، مثل تقلبات أسواق النفط العالمية.

كما يشير خبراء إلى أن تعليق الضريبة قد يضعف تمويل مشاريع الطرق والنقل، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الميزانيات نتيجة تراجع إيرادات الضرائب مع تحسن كفاءة استهلاك الوقود.

لحظة الصدمة

وفي حين تتصدر كاليفورنيا قائمة الولايات الأمريكية الأعلى في أسعار البنزين، اقتربت بعض ولايات الغرب الأوسط من مستوى 5 دولارات، وهو المستوى الذي يعتبره محللون نقطة تحول قد تؤدي إلى تراجع الطلب الاستهلاكي بصورة حادة.

وقال رئيس قسم تحليل النفط في "غاز بادي" ، باتريك دي هان، إن تجاوز مستوى 5 دولارات للغالون يمثل عادة "لحظة الصدمة" التي تدفع المستهلكين إلى تقليص استهلاكهم، لكنه أشار إلى أن الطلب الأمريكي لا يزال قويا حتى الآن.

وتفاقم أسعار الوقود المرتفعة الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي، كما تؤثر سلبا في ثقة المستهلكين، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية انتقادات متزايدة بسبب زيادة تكاليف المعيشة.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوياتها في هذا الوقت من العام منذ عام 2014، بينما توقعت مؤسسة "مورغان ستانلي" المصرفية مزيدا من التشدد في الإمدادات خلال الصيف، مما يرفع احتمالات تسجيل مستويات موسمية تاريخية منخفضة للمخزونات.