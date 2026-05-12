تراجع صادرات النفط الروسي يضغط على الإيرادات رغم ارتفاع الأسعار

تراجعت صادرات النفط الخام الروسية عبر البحر خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو/أيار، متأثرة بانخفاض الشحنات من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، ما ضغط على إيرادات موسكو من مبيعات الطاقة، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وأظهرت بيانات تتبع الناقلات أن إجمالي الشحنات الأسبوعية انخفض إلى نحو 3.13 ملايين برميل يوميا، مقارنة بـ3.84 ملايين برميل يوميا في الأسبوع السابق، في حين تراجع متوسط الأربعة أسابيع إلى 3.64 ملايين برميل يوميا مقابل 3.68 ملايين برميل.

وأرجعت بلومبيرغ هذا التراجع إلى الانخفاض الحاد في الصادرات من ميناء نوفوروسيسك، حيث غادرت ناقلة واحدة فقط خلال الأسبوع، وسط تحذيرات من هجمات بطائرات مسيّرة وأحوال جوية سيئة، ما أثر على عمليات التحميل دون تسجيل أضرار مباشرة في المنشآت.

كما انخفض عدد الناقلات التي قامت بتحميل النفط إلى 29 سفينة، بإجمالي 21.94 مليون برميل، مقارنة بـ34 ناقلة و26.88 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وعلى الرغم من استفادة روسيا من ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، فإن تراجع الكميات المصدرة واتساع الخصومات على خام "الأورال" حد من الإيرادات.

وتراجع متوسط قيمة الصادرات إلى نحو 2.34 مليار دولار أسبوعيا خلال أربعة أسابيع، مقابل 2.43 مليار دولار في الفترة السابقة، بينما هبطت الإيرادات الأسبوعية إلى نحو 1.98 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وارتفع الخصم على خام "الأورال" إلى نحو 23.9 دولاراً للبرميل دون سعر خام برنت القياسي، في ظل ترقب الأسواق لاحتمالات تهدئة التوترات في الخليج.

تحولات في الوجهات

وأظهرت البيانات استمرار توجه الجزء الأكبر من الصادرات نحو آسيا، حيث ارتفعت الشحنات إلى 3.45 ملايين برميل يوميا في متوسط أربعة أسابيع، رغم تراجع الشحنات المعلنة إلى الصين والهند.

في المقابل، ارتفعت كميات النفط غير محددة الوجهة إلى نحو 1.77 مليون برميل يوميا، ما يعكس استخدام مسارات غير مباشرة أو تأخر تحديد وجهات الشحن.

كما استقرت الصادرات إلى تركيا عند نحو 130 ألف برميل يوميا، بينما ارتفعت الإمدادات إلى سوريا إلى نحو 36 ألف برميل يوميا.

وبلغ حجم النفط الروسي المنقول بحرا ولم يتم تفريغه بعد نحو 113 مليون برميل، مع تراجع طفيف مقارنة بالفترات السابقة، وتركز أغلبه في ناقلات قيد النقل بدلا من التخزين العائم.

توقعات الإنتاج

وفي سياق متصل، خفضت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لإنتاج النفط والغاز وصادراتهما خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل ضغوط العقوبات الغربية وارتفاع الإنفاق العسكري وتكاليف التمويل.

ووفق سيناريو الحالة الأساسية، جرى تعديل توقعات إنتاج النفط والغاز المكثّف للعام الجاري إلى نحو 511 مليون طن متري (ما يعادل 10.22 ملايين برميل يوميا)، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 525.2 مليون طن، وهو مستوى قريب من إنتاج 2025.

كما خفضت توقعات صادرات النفط الخام إلى 237.2 مليون طن للعام الجاري، بانخفاض 4.5 ملايين طن عن التقديرات السابقة، وإلى 227.4 مليون طن للعام المقبل، بتراجع أكبر بلغ 16.5 مليون طن.