تراجع بورصات أوروبا والخليج بعد حديث ترمب عن هشاشة الهدنة

‌تراجعت مؤشرات بورصات أوروبية وخليجية اليوم الثلاثاء، مع تراجع ⁠الآمال ⁠في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران ما دفع أسعار النفط ⁠للارتفاع وأبقى المستثمرين في حالة من التوتر، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة اليابان مدفوعة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار ⁠مع إيران بأنه "على وشك الانهيار"، وذلك بعد أن قدمت طهران قائمة بمطالب وصفها ترمب بأنها "هراء"، مشيرا إلى خلافات حول عدة قضايا مثل إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، واستئناف صادرات النفط الإيراني وتعويض طهران عن أضرار الحرب.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 ‌الأوروبي 1.1% إلى 605.79 نقطة بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش.

كما انخفض مؤشر فاينانشال تايمز-100 البريطاني ومؤشر داكس الألماني بأكثر من 1%.

تأثير ارتفاع سعر النفط

وتأثرت الأسواق الأوروبية المعتمدة على الطاقة سلبا بإغلاق مضيق هرمز ⁠الحيوي، الذي يمر به نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، مما أبقى الأسواق ⁠دون مستويات ما قبل الحرب مع استمرار المخاوف بشأن تداعياتها الاقتصادية.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل ⁠التضخم في ألمانيا ارتفع قليلا إلى 2.9% في أبريل/⁠نيسان الماضي. ومن المقرر أن تحظى بيانات ⁠التضخم الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم بمراقبة عن كثب لمعرفة تأثير الحرب مع إيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الثلاثاء 2.85 بما ⁠يعادل 2.7% إلى 107.06 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.13 دولار أو 3.2% إلى 101.20 دولار. ⁠وارتفع كلا الخامين بنحو 3% أمس الاثنين.

تراجع بورصات خليجية

وفي السياق ذاته تراجعت ‌معظم بورصات الخليج الرئيسية في مستهل تعاملات اليوم ⁠الثلاثاء، مع ⁠تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

إعلان

وتراجع المؤشر الرئيسي بسوق دبي 0.5%، إذ هبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.3%، وانخفض سهم شركة إعمار العقارية 1.5%.

وخسر مؤشر ⁠أبوظبي 0.8 %، متأثرا بانخفاض ⁠سهم شركة أدنوك للغاز 2.4 %عقب تراجع أرباح الربع الأول.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2%.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية‌0.1 %، مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.8 % وزيادة سهم شركة أرامكو للنفط 0.4%.

ارتفاع بورصة طوكيو

وفي اليابان ‌أغلق مؤشر نيكي اليوم الثلاثاء على ارتفاع ⁠بعد تعاملات ⁠متقلبة، إذ اشترى المستثمرون أسهم شركات مرشحة للاستفادة من النمو في مجال الذكاء الاصطناعي.

وصعد مؤشر نيكي 0.52% ⁠إلى 62742.57 نقطة بعد أن سجل تراجعا لفترة وجيزة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.83% إلى 3872.9.

وقال ⁠شوتارو ياسودا محلل الأسواق لدى "توكاي طوكيو انتليجنس لابوراتوري" لرويترز "عاود المستثمرون شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية عند انخفاضها، مما ساعد نيكي على الإغلاق على ارتفاع".

وفي وقت سابق من اليوم، باع ‌المستثمرون الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بعد انخفاض مؤشر الأسهم الكوري الجنوبي بشكل حاد.

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في ‌السوق ‌الرئيسية لبورصة طوكيو الثلاثاء، ارتفع 42% منها، وانخفض 53%، فيما استقرت 3% منها دون تغيير.