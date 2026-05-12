الغلاء في بريطانيا يرفع مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة

CREWE, ENGLAND - NOVEMBER 15: BYD electric cars line up on the forecourt of BYD showroom on November 15, 2024 in Crewe, England. Data by the Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) has reported that electric cars have made up 18.1% of sales so far in 2024, compared with 15.6% up to November last year. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
ارتفاع أسعار الوقود بسبب الصراع في إيران ربما أدى إلى زيادة أكبر في الطلب (غيتي)
Published On 12/5/2026

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة في بريطانيا مستوى قياسيا جديدا خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل تزايد الإقبال على المركبات منخفضة الانبعاثات، وارتفاع أسعار الوقود عالميا بسبب الحرب على إيران.

وأظهرت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية أن مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة ارتفعت 32% على أساس سنوي، لتصل إلى 86 ألفا و943 سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبحسب بيانات الرابطة، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية بالكامل من سوق السيارات المستعملة البريطانية إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى تسجله حتى الآن.

وقالت الرابطة إن الأداء القياسي يعود إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، إلى جانب تخفيضات الأسعار والحوافز الحكومية المخصصة لدعم شراء السيارات الكهربائية الجديدة، وهو ما عزز تدفق هذه السيارات إلى سوق المستعمل.

وفي المقابل، شهدت سوق السيارات المستعملة البريطانية استقرارا نسبيا خلال الربع الأول، مع تراجع إجمالي المبيعات بنسبة طفيفة بلغت 0.2% إلى نحو 2.16 مليون سيارة.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 09: The battery of an electric car is recharged at a roadside charging station on January 09, 2024 in London, England. A report released last week by the Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) showed an 18% increase in new car registrations in the UK in 2023, but the percentage of new electric vehicles being sold remained roughly flat. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
حصة السيارات الكهربائية بالكامل من سوق المستعمل في بريطانيا بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق (غيتي)

تراجع سيارات البنزين والديزل

وتراجعت مبيعات السيارات العاملة بالبنزين بنسبة 0.6% إلى نحو 1.14 مليون سيارة، بينما هبطت مبيعات سيارات الديزل بنسبة 6.7% إلى قرابة 630 ألف سيارة.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي وتجار السيارات مايك هاوز إن "سوق السيارات المستعملة في بريطانيا ظلت مستقرة خلال الربع الأول، نتيجة ضعف المبيعات في مارس مقارنة بالأداء القوي في الشهر نفسه من عام 2025".

وأضاف هاوز "الأنباء الجيدة هي الطلب القياسي على السيارات الكهربائية المستعملة، مع نمو الخيارات المتاحة من جانب المصنعين التي تتدفق إلى سوق السيارات المستعملة".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن "ارتفاع أسعار الوقود بسبب الصراع في إيران، ربما أدى إلى زيادة أكبر في الطلب، لكن للحفاظ على هذا الزخم يجب استخدام كل الأدوات المالية والسياسية المتاحة لضمان استمرار الحالة الجيدة لسوق السيارات التي تصدر صفر انبعاثات للغاز".

المصدر: الألمانية
