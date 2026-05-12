الغلاء في بريطانيا يرفع مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة في بريطانيا مستوى قياسيا جديدا خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل تزايد الإقبال على المركبات منخفضة الانبعاثات، وارتفاع أسعار الوقود عالميا بسبب الحرب على إيران.

وأظهرت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية أن مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة ارتفعت 32% على أساس سنوي، لتصل إلى 86 ألفا و943 سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبحسب بيانات الرابطة، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية بالكامل من سوق السيارات المستعملة البريطانية إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى تسجله حتى الآن.

وقالت الرابطة إن الأداء القياسي يعود إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، إلى جانب تخفيضات الأسعار والحوافز الحكومية المخصصة لدعم شراء السيارات الكهربائية الجديدة، وهو ما عزز تدفق هذه السيارات إلى سوق المستعمل.

وفي المقابل، شهدت سوق السيارات المستعملة البريطانية استقرارا نسبيا خلال الربع الأول، مع تراجع إجمالي المبيعات بنسبة طفيفة بلغت 0.2% إلى نحو 2.16 مليون سيارة.

تراجع سيارات البنزين والديزل

وتراجعت مبيعات السيارات العاملة بالبنزين بنسبة 0.6% إلى نحو 1.14 مليون سيارة، بينما هبطت مبيعات سيارات الديزل بنسبة 6.7% إلى قرابة 630 ألف سيارة.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي وتجار السيارات مايك هاوز إن "سوق السيارات المستعملة في بريطانيا ظلت مستقرة خلال الربع الأول، نتيجة ضعف المبيعات في مارس مقارنة بالأداء القوي في الشهر نفسه من عام 2025".

وأضاف هاوز "الأنباء الجيدة هي الطلب القياسي على السيارات الكهربائية المستعملة، مع نمو الخيارات المتاحة من جانب المصنعين التي تتدفق إلى سوق السيارات المستعملة".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن "ارتفاع أسعار الوقود بسبب الصراع في إيران، ربما أدى إلى زيادة أكبر في الطلب، لكن للحفاظ على هذا الزخم يجب استخدام كل الأدوات المالية والسياسية المتاحة لضمان استمرار الحالة الجيدة لسوق السيارات التي تصدر صفر انبعاثات للغاز".