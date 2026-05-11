قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده وضعت خططا وإجراءات مضادة للتعامل مع تداعيات الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن إنتاج النفط والصادرات لم يتراجعا منذ اندلاع الحرب قبل نحو 40 يوما.

وأوضح باك نجاد، في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الاثنين، أن قطاع النفط واجه "بعض المشكلات" بعد بدء الحصار الأمريكي، لكنه أشار إلى أن وزارة النفط تحركت سريعا لاحتواء التداعيات دون الكشف عن طبيعة الإجراءات المتخذة.

وأضاف الوزير الإيراني أن "إنتاج النفط لم ينخفض وكانت عملية التصدير مواتية"، رغم التحديات التي أعقبت الحصار، مؤكدا أن الإجراءات المضادة "لا تزال مستمرة".

وقال باك نجاد إن "العدو غارق في الأوهام"، في إشارة إلى الرهان الأمريكي على إضعاف قطاع الطاقة الإيراني عبر الحصار والعقوبات.

وتأتي التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية وإغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية.

وكانت واشنطن قد فرضت منذ أبريل/نيسان الماضي قيودا بحرية مشددة على الموانئ الإيرانية ضمن ضغوطها الاقتصادية والعسكرية على طهران، وسط مخاوف دولية من تأثير الأزمة على إمدادات الطاقة وأسعار النفط العالمية.

وكان المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز الإيرانيين حميد حسيني قال في حوار خاص مع "الجزيرة نت" إن بلاده خسرت نحو 200 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز الطبيعي، وتضرر 6 مراحل من حقل "بارس الجنوبي" العملاق، محذرا من أن استمرار الحصار قد يرغم طهران على خفض إنتاجها النفطي وإغلاق بعض المصافي، رغم المكاسب التي جنتها من ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وأضاف حميد حسيني أنه سعة بلاده لتخزين النفط الموجه للتصدير محدودة، فـ"لدينا إمكانية تخزين نحو 120 مليون برميل فقط… ويمكننا تخزين النفط للتصدير لمدة 80 يوماً فقط".