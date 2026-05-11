مطار هيثرو.. حركة السفر من الشرق الأوسط تنخفض 50%

أعلن مطار هيثرو تراجع أعداد المسافرين خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.7 ملايين مسافر، في ظل تداعيات الحرب على إيران واضطرابات حركة الطيران في الشرق الأوسط.

وذكر أكبر مطارات بريطانيا من حيث عدد الركاب، اليوم الاثنين، أن حركة السفر من الشرق الأوسط انخفضت بأكثر من 50%، مما أثر على خطط السفر الدولية وأدى إلى تراجع إجمالي أعداد المسافرين.

في المقابل، أشار المطار إلى ارتفاع أعداد مسافري الترانزيت بنسبة 10%، مستفيدا من إعادة توجيه بعض الرحلات عبر لندن بعد إغلاق مجالات جوية في عدد من دول الشرق الأوسط.

وكان هيثرو قد حذر الشهر الماضي من احتمال تأثر حركة السفر السنوية بسبب استمرار الاضطرابات المرتبطة بالحرب، رغم استفادته جزئياً من تحويل بعض الرحلات الدولية إليه.

وقال الرئيس التنفيذي للمطار توماس وولدباي إن تأثير الحرب يمثل "اضطرابا قصير الأجل"، مؤكدا أن الطلب الأساسي على السفر لا يزال مستقرا.

وأضاف المطار أنه سيقوم بمراجعة وتحديث توقعاته لحركة المسافرين خلال عام 2026 في يونيو/حزيران المقبل، في ضوء التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على قطاع الطيران العالمي.