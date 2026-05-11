مطار هيثرو: تراجع أعداد المسافرين في أبريل بسبب حرب إيران

أعلن مطار هيثرو تراجع أعداد المسافرين خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.7 ملايين مسافر، في ظل تداعيات الحرب على إيران واضطرابات حركة الطيران في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك فيما تراجعت حركة السفر من الشرق الأوسط بأكثر من 50 %، وسط تعطيل خطط السفر بسبب حرب إيران.

في المقابل، أشار المطار إلى ارتفاع أعداد مسافري الترانزيت بنسبة 10%، مستفيدا من إعادة توجيه بعض الرحلات عبر لندن بعد إغلاق مجالات جوية في عدد من دول الشرق الأوسط.

وكان هيثرو قد حذر الشهر الماضي من احتمال تأثر حركة السفر السنوية بسبب استمرار الاضطرابات المرتبطة بالحرب، رغم استفادته جزئياً من تحويل بعض الرحلات الدولية إليه.

وقال الرئيس التنفيذي للمطار توماس وولدباي إن تأثير الحرب يمثل "اضطرابا قصير الأجل"، مؤكدا أن الطلب الأساسي على السفر لا يزال مستقرا.

وأضاف المطار أنه سيقوم بمراجعة وتحديث توقعاته لحركة المسافرين خلال عام 2026 في يونيو/حزيران المقبل، في ضوء التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على قطاع الطيران العالمي.