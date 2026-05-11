رئيس أرامكو: العالم استمرار تعطل مضيق هرمز يضغط على الإمدادات ومخزونات النفط

حذر رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم الاثنين، من أن العالم يواجه "أكبر صدمة لإمدادات الطاقة شهدها على الإطلاق"، في ظل استمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتفاقم الاضطرابات في أسواق النفط العالمية. وقال الناصر إن "صدمة إمدادات الطاقة التي بدأت في الربع الأول هي الأكبر التي شهدها العالم على الإطلاق"، مشيرا إلى أن استمرار تعطل المضيق يضغط بقوة على الإمدادات والمخزونات العالمية.

ونقلت وكالة رويترز عن أمين الناصر قوله إنه "إذا استمرت الاضطرابات الحالية بهذا المعدل فإن السوق ستفقد نحو 100 مليون برميل من النفط كل أسبوع يبقى فيه المضيق مغلقا"، مؤكدا أن عودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي لن تكون سريعة حتى في حال إعادة فتح الممر البحري.

وأوضح رئيس أرامكو أنه "إذا فُتح مضيق هرمز اليوم فسيستغرق الأمر شهورا حتى تعود السوق إلى وضعها الطبيعي"، مضيفا أن استمرار التعطل "لبضعة أسابيع أخرى" قد يؤخر استعادة التوازن حتى عام 2027.

وأشار إلى أن حركة السفن عبر المضيق تراجعت بشكل حاد "من نحو 70 سفينة يوميا سابقا إلى ما بين سفينتين إلى خمس يوميا حاليا"، مما تسبب في اختناقات كبيرة بإمدادات الطاقة العالمية.

وأكد رئيس أرامكو أن الشركة حافظت على قدراتها التشغيلية، قائلا "إذا اقتضت الحاجة فمن المتوقع أن تتمكن أرامكو من الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا خلال 3 أسابيع".

و‌أضاف "تداعيات ⁠⁠المشكلة ⁠⁠بدأت ⁠⁠تظهر في ⁠⁠أبريل لأن السفن ‌‌كانت بالفعل في طريقها ⁠⁠خلال مارس ، ⁠⁠ونتوقع ⁠⁠أن تصبح ⁠⁠أكثر ⁠⁠وضوحا في ‌‌مايو ويونيو ‌ ‌مع ‌‌تراجع المخزونات".

وأضاف أن أرامكو أنتجت خلال الربع الأول من العام نحو 12.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، مشيرا إلى وجود "انفصال واضح بين أسواق العقود الآجلة والأسواق الفعلية، كما يتضح من هوامش التكرير القوية التي تعكس شح المعروض في السوق".

وأشار الناصر إلى أن "سعة إنتاج النفط لدى أرامكو لم تتأثر والشركة تمكنت من تشغيل مرافق التكرير التي تعرضت لهجمات خلال بضعة أيام".

وقال مسؤول أرامكو إن الشركة تتوقع استمرار "تقنين الطلب ما دامت الإمدادات عبر مضيق هرمز متعطلة"، لكنه أشار في المقابل إلى أن "عودة التجارة والشحن إلى طبيعتهما ستدعم انتعاشا قويا للغاية في نمو الطلب".

وأوضح أن القطاع النفطي العالمي "بحاجة إلى التعامل مع تراجع الاحتياطيات، وسيتعين عليه توجيه جزء من السيولة لتحقيق ذلك".

مصادر التمويل

من جانب آخر، قال زياد المرشد كبير الإداريين الماليين لشركة أرامكو إن الشركة "تواصل إضافة مصادر تمويل جديدة إلى أدواتها الحالية، بما في ذلك السندات والصكوك والأوراق التجارية لتعزيز مرونتها المالية".

وأضاف المرشد أن "أكثر من 60% من التدفقات النقدية التشغيلية لأرامكو في 2025 كانت متاحة لتوزيعات المساهمين والاستثمارات الخارجية، وهي أعلى نسبة توافر نقدي بين نظرائها".

وأشار المسؤول نفسه إلى أن الشركة تمتلك "قاعدة احتياطيات قوية تبلغ نحو 250 مليار برميل من المكافئ النفطي"، موضحا أن احتياطيات أرامكو "أصبحت تعادل حوالي خمسة أمثال إجمالي احتياطيات شركات النفط الدولية مجتمعة".