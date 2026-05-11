تحذير أمريكي من خسائر بـ650 مليار دولار نتيجة سياسات الصين

حذرت غرفة التجارة الأمريكية من أن الإستراتيجية الصناعية للصين تهدد ناتجا صناعيا تبلغ قيمته مئات المليارات من الدولارات في مجموعة الاقتصادات الصناعية السبعة الكبرى، وتشكل خطرا على القدرات الصناعية لهذه الدول.

وأوضح تقرير غرفة التجارة الأمريكية، الذي صدر اليوم الاثنين وأعدته شركة "روديوم غروب" للأبحاث، أن السياسات الصينية أصبحت "أكثر منهجية وانتظاما"، وذلك في سعيها للسيطرة على سلاسل الإنتاج عبر وسائل متعددة، منها الإجراءات التنظيمية والضغوط الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن الاقتصادات المتقدمة تواجه خطر "التآكل المستمر في التنافسية الصناعية"، وفق تعبيره، نتيجة سياسات التوسع الصناعي من جانب بكين، مؤكدا حاجة هذه الاقتصادات للتنسيق فيما بينها لمواجهة مخاطر السياسات الصينية.

يأتي تقرير غرفة التجارة الأمريكية قبل أعمال القمة المقررة يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، والتي ستبحث عدة ملفات من بينها العلاقات التجارية بين البلدين، وهما أكبر اقتصادين في العالم.

قطاعات تواجه مخاطر أكبر

أشار التقرير إلى مجموعة من القطاعات التي تتعرض للمخاطر بشكل خاص من قبل المنافسين الصينيين، ومن بينها السيارات والآلات والكيماويات.

وعلى سبيل المثال أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الاثنين في بكين، ونقلتها وكالة أسوشيتد برس، ارتفاع صادرات الصين من السيارات خلال الشهر الماضي، مع استمرار توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية.

وذكرت رابطة مصنعي السيارات الصينية أن صادرات سيارات الركوب خلال الشهر الماضي زادت بنسبة سنوية بلغت 85% تقريبا إلى حوالي 796 ألف سيارة، مقابل 748 ألف سيارة خلال مارس/آذار الماضي.

ومن بين هذه الصادرات، ارتفعت صادرات سيارات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجين القابلة للشحن، بأكثر من 120% سنويا خلال الشهر الماضي إلى حوالي 420 ألف وحدة.

تراجع بقيمة 650 مليار دولار

تواجه صادرات بقيمة 650 مليار دولار، وهو ما يعادل 12% من الصادرات الصناعية لمجموعة الدول السبع الصناعية، خطر التراجع والانخفاض، نتيجة توسع الصين في أسواق التصدير، بحلول عام 2030 إذا استمر هذا التوسع بوتيرته الحالية، وفق بيانات أوردها التقرير.

وتشمل الدول الصناعية السبع الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وأكد التقرير أن الصين حققت ما وصفه بـ"موقع قيادة عالمية" في قطاعات تكنولوجيا رئيسية، ومن بينها الألواح الشمسية والسكك الحديدية عالية السرعة وبطاريات الليثيوم، كما أنها تتطور بسرعة في قطاعات أخرى مثل الأدوية والذكاء الاصطناعي.

وطالب التقرير الدول الصناعية السبع بالتعاون بشكل أكبر لمواجهة التهديد الصيني لقطاعاتها الصناعية وصادراتها، موضحا أن هذه الدول اتخذت بعض الخطوات الدفاعية وبذلت جهودا للحد من المخاطر التي تتعرض لها سلاسل التوريد، لكن استجابتها للتحدي ما زالت "مجزأة وغير منسقة" وفق وصفه.

وشدد التقرير على أنه بدون العمل بشكل منسق بين الاقتصادات الصناعية السبعة الكبرى ستؤدي السياسات الصينية إلى "إعادة تشكيل الأسواق العالمية، وتقويض الاستقلال وتآكل التنافسية الصناعية لكل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة".