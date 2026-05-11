اقتصاد|الهند

الهند.. دعوة لترشيد استهلاك الوقود وخسائر حكومية جراء الحرب

India's Prime Minister Narendra Modi waves to his supporters during the swearing-in ceremony of the newly elected Chief Minister of West Bengal state in Kolkata on May 9, 2026. (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)
مودي دعا مواطني بلاده إلى استخدام خطوط المترو لتقليل استهلاك الوقود (الفرنسية)
Published On 11/5/2026
آخر تحديث: 11:54 (توقيت مكة)

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مواطني بلاده إلى ترشيد استهلاك الوقود والطاقة، في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وقال مودي -خلال تجمع جماهيري في ولاية تيلانغانا جنوبي الهند، أمس الأحد- "علينا تقليل استهلاك البنزين والديزل. في المدن التي توجد فيها خطوط مترو، يجب أن نحاول التنقل (عبرها)… وإذا اضطررنا لاستخدام السيارة، علينا محاولة مشاركة السيارات".

وشدد على فرض قيود على الاستهلاك لتوفير العملة الصعبة التي تنفق على استيراد الوقود.

وقال: "ينبغي لنا إعطاء الأولوية للعمل من المنزل والمؤتمرات عبر الإنترنت والاجتماعات الافتراضية مجددا".

وتعد الهند من الدول القليلة التي لم ترفع حتى الآن أسعار البنزين والديزل للمستهلكين رغم زيادة أسعار النفط عالميا، لكنها رفعت أسعار الغاز المسال المستخدم على نطاق واسع في الطهي، بعد تداعيات حرب إيران.

من جهته، قال وزير البترول الهندي هارديب سينغ بوري إن شركات استيراد النفط تتحمل خسائر كبيرة لضمان استمرار الإمدادات دون انقطاع، موضحا أن هذه الشركات تخسر نحو 120 مليون دولار يوميا بسبب تثبيت أسعار المنتجات النفطية.

وأضاف بوري أن خسائر الحكومة الناتجة عن خفض الضرائب على البنزين والديزل بلغت نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر واحد، داعيا المواطنين إلى تحويل دعوة مودي لترشيد الطاقة إلى حركة جماهيرية "لتوفير الطاقة والحفاظ عليها".

المصدر: الفرنسية
