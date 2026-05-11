الخطوط القطرية تبدأ تسيير رحلات إلى كراكاس وبوغوتا

قالت الخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين إنها وسعت شبكة رحلاتها في الأمريكيتين بتسيير رحلات جديدة إلى كراكاس عاصمة فنزويلا، وبوغوتا عاصمة كولومبيا، وذلك اعتبارا من 22 يوليو/تموز المقبل.

وتمثل هذه الرحلات تطورا وصف بالمهم للخطوط القطرية، إذ أنها أول شركة طيران خليجية تقدم لعملائها رحلات إلى كراكاس، كما أنها أول خطوط جوية تقوم بتسيير رحلات من الشرق الأوسط إلى كراكاس وبوغوتا.

ويؤكد توسع "القطرية في رحلاتها إلى كراكاس وبوغوتا التزام الشركة بتعزيز الربط الجوي العالمي للمنطقة، وهو ما أعلنت عنه العام الماضي.

أكثر من 160 وجهة عالمية

وتعزز الخطوط الجوية القطرية الربط العالمي من خلال إعادة بناء شبكتها لتشمل أكثر من 160 وجهة عالمية خلال موسم الصيف هذ العام.

وقامت الخطوط القطرية بتصميم جدول رحلاتها لتوفير عمليات ربط سلسة لأسواق رئيسة، تشمل أستراليا والصين واليابان ولبنان وكوريا الجنوبية، الأمر الذي يمنح المسافرين مرونة أكبر وخيارات أوسع.

وكانت الشركة أعلنت في 2 مايو/أيار الجاري بأنها ستعيد تشغيل الرحلات المنتظمة لنقل الركاب إلى بغداد والبصرة وأربيل اعتباراً من 10 مايو/أيار الحالي، في خطوة تعيد ربط هذه الوجهات بشبكتها الإقليمية والدولية.

وقبلها أعلنت الشركة إعادة تشغيل رحلات يومية إلى عدد من الوجهات الإقليمية، تشمل دبي والشارقة والبحرين ودمشق وكوزيكود في الهند، في إطار تعزيز الربط الجوي وتوسيع خيارات السفر.

وأكدت القطرية أنها تمضي في تنفيذ خطة تدريجية لاستعادة شبكتها العالمية، مع توقعات بتوسيع جدول الرحلات اعتباراً من 16 يونيو/حزيران المقبل ليشمل عشرات المدن عبر ست قارات.

ودعت الشركة القطرية المسافرين إلى متابعة التحديثات عبر موقعها الرسمي أو تطبيقها الإلكتروني، والتأكد من صحة بيانات التواصل الخاصة بهم، مشيرة إلى أن جداول الرحلات قد تخضع للتعديل أو الإلغاء تبعاً لاعتبارات تشغيلية أو تنظيمية أو أمنية.