واردات خام الذهب المصرية تتخطى مليار دولار خلال شهرين

صعدت قيمة الواردات المصرية من أشكال خام الذهب خلال أول شهرين من عام 2026 بما يقرب من 6000%، وبنسبة بلغت 5927.3% تحديداً، لتسجل نحو 1.310 مليار دولار، مقابل 21.739 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قيمتها 1.288 مليار دولار، وفقاً لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، التي حصلت "الجزيرة نت" على نسخة منها، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من أشكال خام الذهب خلال فبراير/شباط الماضي فقط بنسبة 7332%، لتصل إلى نحو 854.7 مليون دولار، مقابل 11.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة بلغت 843.2 مليون دولار.

وخلال عام 2025 قفزت قيمة واردات خام الذهب بنسبة 499.3% لتبلغ 996.1 مليون دولار، مقابل 166.2 مليون دولار خلال العام السابق، بزيادة قدرها 829.9 مليون دولار، وفق بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعود أسباب الارتفاع المستمر في واردات الذهب الخام، وفق ما أورده مراسل الجزيرة نت محمد خيال، إلى اتجاه المصانع المحلية لاستيراد الخام ثم تنقيته في المصافي المصرية وإعادة تصديره مرة أخرى، سواء في صورة خام أو مشغولات، ضمن مسار يستهدف تعميق التصنيع المحلي للمعدن الأصفر.

في المقابل، هبطت صادرات مصر من الذهب "الحلي" والأحجار الكريمة بنسبة 61% خلال الربع الأول من 2026، لتبلغ 1.136 مليار دولار، مقابل 2.926 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بحسب بيانات سابقة للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وارتفعت أسعار الذهب محلياً منذ بداية العام الحالي بنحو 1070 جنيهاً، ليصل سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً في مصر، إلى 7035 جنيهاً خلال تعاملات أمس، مقارنة مع 5965 جنيهاً في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى عند 7600 جنيه خلال مارس/آذار.

كما تراجعت مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 10.9 أطنان مقابل 11.1 طناً خلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2024، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وأوضح المجلس أن مشتريات المصريين من السبائك ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 22% لتسجل 5.7 أطنان، مقابل 4.7 أطنان في الربع الأول من العام الماضي، بما يعكس استمرار توجه بعض المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن رغم تقلبات السوق.

في المقابل، تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية بنسبة 19% على أساس سنوي لتسجل 5.2 أطنان، مقارنة مع 6.4 أطنان خلال الربع الأول من العام الماضي، في ظل تراجع القوة الشرائية.

وخلال عام 2025 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 56%، بما يعادل 2090 جنيهاً، إذ افتتح غرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 3740 جنيهاً، قبل أن ينهي العام عند 5830 جنيهاً، مدعوماً بارتفاع الأوقية عالمياً بأكثر من 65%، في أكبر زيادة سنوية منذ عام 1979، وفق بيانات سابقة لمنصة "آي صاغة" لتداول المشغولات والمجوهرات عبر الإنترنت.