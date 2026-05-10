باكستان تتجه لإصدار أول سندات باليوان في الصين

أعلن وزير المالية الباكستاني محمد أورانجزيب أن بلاده تستعد لدخول أسواق رأس المال الصينية للمرة الأولى عبر إصدار سندات مقومة باليوان الصيني، فيما يعرف بسندات "باندا"، خلال الأسبوع الجاري.

وقال أورانجزيب في مؤتمر صحفي أمس السبت "ستسمعون هذا الأسبوع أنباء سارة، سنطرق لأول مرة أسواق رأس المال الصينية من خلال إصدار سندات باندا".

وأوضح أن الإصدار الأولي سيبلغ 250 مليون دولار، بدعم من بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن برنامج تمويلي مخطط له بقيمة مليار دولار.

وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه باكستان إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وسط ضغوط اقتصادية ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وقال وزير المالية إن الاقتصاد الباكستاني بدأ يظهر "علامات على الانتعاش"، مشيرا إلى تحسن الصادرات وارتفاع التحويلات المالية، رغم الضغوط الناتجة عن اعتماد البلاد الكبير على واردات الوقود والغاز.

تأتي تصريحات أورانجزيب بعد حصول باكستان مؤخرا على نحو 1.32 مليار دولار من التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي عبر صرف قرضين ضمن برنامجين قائمين مع الصندوق.

وكانت إسلام آباد تبحث إصدار سندات دولية والحصول على قروض خارجية وديون تجارية لتعويض تسهيلات بقيمة 3.5 مليارات دولار من الإمارات، قبل أن تقدم السعودية دعما إضافيا بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في سد فجوة التمويل.