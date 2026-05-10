الرئيس التنفيذي لأرامكو: العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن العالم فقد نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، محذرا من أن عودة أسواق الطاقة إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتا حتى بعد استئناف تدفقات الإمدادات.

وأضاف الناصر، في تصريحات لرويترز، أن هدف أرامكو "ضمان استمرار تدفق الطاقة حتى في ظل الضغط الذي يتعرض له النظام"، مؤكدا أن الشهرين الماضيين شكلا "تذكيرا بأن النفط والغاز عنصران أساسيان لأمن الطاقة".

وأوضح أن نقص الاستثمار لسنوات، إلى جانب انقطاع الإمدادات في الآونة الأخيرة، زاد من الضغوط على المخزونات العالمية المنخفضة بالفعل، في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

وأشار الناصر إلى أن بعض المرافق المتضررة جراء الحرب أُعيد تشغيلها خلال فترة تراوحت بين 24 و48 ساعة فقط، موضحا أن هذه العملية "كان من الممكن أن تستغرق شهورا لولا الاستثمار المسبق والتخطيط للطوارئ".

وأكد أن القوة التشغيلية للشركة، بدعم من خط أنابيب شرق-غرب، أثبتت أنها "شريان حياة بالغ الأهمية"، إذ ساعدت في التخفيف من بعض الآثار الجانبية للصدمة العالمية الحادة في قطاع الطاقة.

وأضاف أن آسيا لا تزال تمثل أولوية رئيسية لأرامكو، نظرا لدورها المحوري في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وتأتي تصريحات الناصر وسط اضطرابات حادة شهدتها أسواق النفط خلال الأسابيع الماضية، بعدما أدى تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى تقلبات كبيرة في الإمدادات والأسعار العالمية.