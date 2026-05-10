تقترب شركة ألفابت المالكة لغوغل، من انتزاع لقب أكبر شركة في العالم، في ظل صعود قوي مدفوع بتوسعها في قطاع الذكاء الاصطناعي، ما يضعها في منافسة مباشرة مع شركة إنفيديا.

وحسب وكالة بلومبيرغ بلغت القيمة السوقية لألفابت نحو 4.8 تريليونات دولار بنهاية الأسبوع، مقابل نحو 5.2 تريليونات دولار لإنفيديا، مع تقلص الفجوة بين الشركتين بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الماضية، مدعومة بارتفاع سهم ألفابت بنحو 43% منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ6.3% فقط لإنفيديا.

ونقلت بلومبيرغ عن محللين قولهم إن تفوق ألفابت يعود إلى انتشارها الواسع في مختلف جوانب منظومة الذكاء الاصطناعي، من البحث إلى الحوسبة السحابية والرقائق، إلى جانب امتلاكها منصات كبرى مثل منصة يوتيوب وخدمات الحوسبة السحابية.

كما يعزز موقع الشركة تطويرها لنموذج الذكاء الاصطناعي "جيميني"، واستثماراتها في شركات متخصصة، إلى جانب تطوير رقائق المعالجة الخاصة بها.

توقعات متفائلة

وأظهرت نتائج الأعمال الأخيرة نموا في أنشطة البحث والسحابة، مع توقعات بتحقيق إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار من بنية رقائق الذكاء الاصطناعي في 2026، ترتفع إلى 25 مليار دولار في 2027.

كما رفع المحللون توقعاتهم لأرباح الشركة، إذ زادت تقديرات صافي الدخل لعام 2026 بنحو 19% خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع توقعات 2027 بأكثر من 7%.

ويرى خبراء أن تنوع أعمال ألفابت يمنحها ميزة تنافسية، مقارنة بإنفيديا التي تعتمد بشكل رئيسي على صناعة الرقائق، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تستفيد ألفابت من تعدد مصادر الإيرادات، ما يمنحها قدرة أكبر على التكيف مع تغيرات السوق.