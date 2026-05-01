الهند ترفع أسعار الغاز المسال ووقود الطيران

أعلنت مؤسسة ⁠النفط ⁠الهندية، أكبر شركة تكرير حكومية في الهند، رفع أسعار الغاز المسال المستخدم في الصناعات ⁠ووقود الطائرات لشركات الطيران الأجنبية اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأضافت المؤسسة في بيان الجمعة أن سعر أسطوانة غاز ‌البترول المسال التجارية زنة 19 كيلوجراما المخصصة للعملاء الصناعيين ارتفع بمقدار 993 روبية أو 47.8% إلى 3071.5 روبية.

أما سعر غاز ⁠البترول المسال المنزلي، المستخدم ⁠بشكل أساسي كوقود للطهي، فظل دون تغيير.

ووفقا للمؤسسة فإنه لم يتم ⁠تعديل أسعار وقود الطائرات لشركات الطيران ⁠المحلية.

وأضافات المؤسسة الهندية أن شركات الطيران الأجنبية سوف تدفع أسعار الوقود استنادا إلى سعره في السوق العالمي، وهو ما لم يطبق على شركات الطيران الهندية.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إلى أن هذه ثاني زيادة في أسعار وقود الطائرات للشركات الأجنبية منذ بداية حرب إيران.

تخفيض إنتاج مصافي النفط

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكؤت مؤخرا أن مصافي النفط في آسيا خفضت إنتاجها من المشتقات النفطية، ومن بينها وقود الطائرات، نتيجة تراجع ما يصلها من النفط الخام من الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب على إيران، الأمر الذي أدى لارتفاع اسعار وقود الطائرات.

وأدت الحرب إلى انخفاض إجمالي الإنتاج لمصافي النفط في آسيا إلى نحو 70% من طاقتها الإنتاجية خلال مارس/آذار الماضي وأبريل/نيسان الحالي، فيما كانت تعمل بنسبة من 82% إلى 84% من طاقتها قبل الحرب، وفق أرقام شركة "وود ماكينزي" للاستشارات المالية التي نقلتها صحيفة فايننشال تايمز.

تأتي هذه الزيادات ⁠في أسعار الغاز المسال ووقود الطائرات في الهند وسط ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميا مع استمرار إغلاق مضيق ‌هرمز والحصار البحري الأمريكي للموانيء الإيرانية.

استمرار صعود الأسعار

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 1.19 دولار أو 1.08% إلى 111.59 دولار للبرميل الجمعة، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.37% إلى 105.46 دولار.

وسجل عقد برنت لشهر يونيو/حزيران ‌الخميس 126.41 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2022.

وتواصل أسعار النفط الاتجاه الصعودي منذ 28 فبراير/شباط الماضي عندما بدأ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ويسري وقف لإطلاق النار منذ الثامن من أبريل/نيسان الماضي.

وفي السياق قال المحلل جيوفاني ستونوفو من بنك يو.بي.إس لرويترز "لا يزال مسار أسعار النفط ⁠الخام الأقل مقاومة في اتجاه الصعود طالما استمر تعطل التدفق عبر ⁠المضيق"، مضيفا أن مخزونات النفط تقل بسرعة بسبب نقص المعروض في السوق.

وذكر ‌مسؤول أمريكي لرويترز أن الرئيس دونالد ترمب تلقى إحاطة أمس الخميس حول خطط لشن سلسلة من الضربات العسكرية الجديدة على إيران لحملها على التفاوض لإنهاء الصراع.