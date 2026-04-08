إعادة فتح أجواء العراق وسوريا أمام الطيران عقب اتفاق هدنة إيران

أعاد العراق وسوريا، اليوم الأربعاء، فتح الأجواء أمام حركة الطيران المدني، في خطوة تعكس انفراجا تدريجيا في قطاع الملاحة الجوية بالمنطقة بعد أن أعلنت أمريكا وإيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقفا لإطلاق لمدة أسبوعين، وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي إن العراق أعاد فتح أجوائه بشكل كامل أمام حركة الطائرات، مؤكدا استئناف الحركة الجوية دون قيود بعد فترة من الإغلاق المرتبط بالتصعيد العسكري في المنطقة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

في السياق ذاته، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري إعادة فتح جميع الممرات الجوية التي أُغلقت سابقا، واستئناف العمليات التشغيلية في المطارات السورية، بما في ذلك مطار دمشق الدولي، وفق الجداول المعتمدة للرحلات، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ويأتي هذا التطور في ظل موجة إعادة فتح تدريجية للأجواء في عدد من دول المنطقة، بعد إغلاقات واسعة شهدها المجال الجوي نتيجة العمليات العسكرية في إطار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

الأجواء الإسرائيلية

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السلطات قررت إعادة فتح الأجواء بشكل تدريجي، مع استمرار إجراءات احترازية مرتبطة بالأوضاع الأمنية، وسط خطط للعودة الكاملة إلى النشاط الطبيعي في مطار بن غوريون خلال الفترة المقبلة.

ونقل الإعلام الإسرائيلي أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف أصدرت تعليماتها لإعادة فتح الأجواء الإسرائيلية اعتبارا من مساء اليوم.

وشهدت المنطقة خلال الأسابيع الماضية اضطرابا واسعا في حركة الطيران، بعد إغلاق مجالات جوية في عدة دول، من بينها البحرين وإيران والكويت بشكل كامل، فيما بقي المجال الجوي في قطر مفتوحا جزئيا، ما تسبب في تحويل وتعليق آلاف الرحلات الجوية.