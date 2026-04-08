العملات الرقمية ترتفع مع تفاؤل بوقف إطلاق النار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية بصورة جماعية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقفا مؤقتا لإطلاق النار مع إيران، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وزادت بيتكوين العملة المشفرة الأكبر عالميا، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع، وصعدت 4.27%، وقت كتابة هذه السطور، حسب موقع "كوين ماركت كاب" لتتداول قرب مستوى 72 ألف دولار، بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة نحو 73 ألف دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 مارس/آذار.

حققت العملات المشفرة الأخرى مكاسب لافتة، إذ ارتفعت عملة "إيثر" 6.82% إلى 2256.5 دولارا، وصعدت عملة إكس بي آر 5.2% إلى 1.38 دولار، وزادت عملة بي إن بي 1.96% إلى 612.91 دولارا.

جاء هذا الأداء القوي في أعقاب إعلان هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران لمدة أسبوعين، ما خفف من مخاوف التصعيد العسكري، ورفع شهية المخاطرة في الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم والعملات الرقمية.

دفعة مؤقتة

في الأثناء، تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بالتزامن مع توقعات بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وهو ما دعم أيضا توجه المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة.

يرى محللون أن تحركات العملات المشفرة باتت أكثر ارتباطًا باتجاهات الأسواق العالمية، حيث تتحرك بالتوازي مع الأسهم والسلع، خاصة في أوقات التهدئة الجيوسياسية أو تصاعد التوترات.

وكانت الأسواق العالمية قد شهدت تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير/شباط، وسط مخاوف من اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع التضخم، قبل أن تمنح الهدنة الحالية دفعة مؤقتة لحالة الاستقرار في الأسواق.